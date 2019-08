[nid:63911123] [nid:63912711]

Dronningen får sin sag for, når hun skal have USA's udskældte præsident, Donald Trump, som bordherre.

Men Trumps kontroversielle udtalelser om afrikanere og kvinder blegner, når man ser på, hvem hun ellers har haft som bordherre gennem tiden.

I 1980 havde dronning Margrethe Rumæniens diktator, Nicolae Ceaușescu, som bordherre under en middag på Fredensborg Slot.

Som kommunistisk leder holdt Ceaușescu sit lands befolkning i et jerngreb og gav på et tidspunkt militæret ordre til at skyde ubevæbnede demonstranter i Timişoara.

Dronning Margrethe holder tale for Rumæniens præsident, Nicolae Ceausescu, og fru Elena under middagen på Fredensborg Slot mandag den 10. november 1980. Ceausescu er tidligere på dagen blevet dekoreret med Elefantordenen, og dronning Margrethe har modtaget en tilsvarende rumænsk orden. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Dronning Margrethe holder tale for Rumæniens præsident, Nicolae Ceausescu, og fru Elena under middagen på Fredensborg Slot mandag den 10. november 1980. Ceausescu er tidligere på dagen blevet dekoreret med Elefantordenen, og dronning Margrethe har modtaget en tilsvarende rumænsk orden. Foto: Jørgen Jessen

Alligevel blev han dekoreret med Elefantordenen.

Da de østeuropæiske kommunistiske regimer kollapsede i slutningen af 1989, blev ægteparret Ceausescu arresteret, dømt ved en standret og umiddelbart efter henrettet ved skydning.

Hvis der står pinlig tavshed i samtalen med Donald Trump, kan Margrethe give sig til at fortælle om dengang, hun havde Cubas kommunistiske diktator Fidel Castro som bordherre.

Fidel døde i 2016, og Trumps forgænger Barack Obama valgte derefter at løsne embargoen mod den kommunistiske paradisø. Da Donald Trump kom til magten, valgte han som noget af det første at rulle reformerne tilbage og stramme jerngrebet om den fattige cubanske befolkning.

Dronningen, mellem Castro og Boutros-Ghali, under sin tale ved lørdag aftens gallamiddag på Christiansborg. Foto: KELD NAVNTOFT Vis mere Dronningen, mellem Castro og Boutros-Ghali, under sin tale ved lørdag aftens gallamiddag på Christiansborg. Foto: KELD NAVNTOFT

Dronning Margrethe kan også fortælle om sit møde med Egyptens mangeårige diktator Hosni Mubarak. I 30 år var han Egyptens enevældige diktator, indtil han blev væltet under det arabiske forår. I dag sidder den 91-årige eksdiktator fængslet på livstid.

Også i nyere tid har Margrethe haft diktatorer og tvivlsomme regeringensledere til bords.

I 2012 havde hun fornøjelsen af at spise middag med kongen af Bahrain, Sheikh Hamad bin Isa al-Khalifa.

Kongen blev året forinden dekoreret med storkorset, til trods for at Bahrain rask væk fængsler systemkritikere som den danske statsborger Abdulhadi al-Khawaja, der blev idømt livsvarigt fængsel for at opfordre til et systemskifte.

Dronning Margrethe og prins Henrik på officielt besøg i Egypten. Her ses de med Egyptens præsident, Hosni Mubarak, til den store middag. Foto: Jørgen Jessen Vis mere Dronning Margrethe og prins Henrik på officielt besøg i Egypten. Her ses de med Egyptens præsident, Hosni Mubarak, til den store middag. Foto: Jørgen Jessen

I 2015 var dronning Margrethe meget tæt på at få Zimbabwes præsident, Robert Mugabe, som bordherre. Fordi han med sine 85 år var alderspræsident til en gallamiddag på Christiansborg havde han krav på at sidde ved siden af regenten. Men ved hjælp af en snedig bordplan udarbejdet på allerhøjeste diplomatiske niveau slap regenten for at gnubbe skuldre med den udskældte præsident.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har også haft fornøjelsen af at sidde til bords med vores dronning. Det samme har Kinas præsident, Hu Jintao, der var på officielt statsbesøg i 2012.

Margrethe har naturligvis også mødt en lang række af Trumps forgængere helt tilbage til Gerald Ford. Blandt præsidenterne, der har siddet til bords med Margrethe, er Bill Clinton, Georg W. Bush og Barack Obama.

Hvis samtalen med Trump går helt i stå, kan dronning Margrethe altid fortælle historien om sin bedstefar Christian den 10., der til sin 72-års fødselsdag i 1942 fik et lykønskningskort fra selveste Adolf Hitler. Han besvarede kortet med ordene 'Min bedste tak'.