Danmark har via EU indgået aftaler med flere selskaber, der prøver at udvikle en vaccine mod coronavirus.

Danmark har forhåndsaftaler om så mange coronavacciner, at alle borgere i landet kan tilbydes vaccination, hvis vaccinerne ender med at blive godkendt. Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde fredag.

EU-Kommissionen har på vegne af Danmark og de andre EU-lande indgået aftaler med tre selskaber på vaccinejagt. Det er AstraZeneca, Sanofi-GSK og Johnson & Johnson.

- Det betyder konkret, at vi kan melde i dag, at når og hvis vaccinerne bliver godkendt, så vil vi i Danmark have vaccinedoser nok til at tilbyde frivillig vaccine til alle borgere i Danmark.

- Det vil ske, i takt med at de bliver godkendt, produceret og leveret. Vi er i en hård tid, men der er også håb forude, siger ministeren.

I sidste uge understregede Lægemiddelstyrelsen, at det ikke er sikkert, om vaccinerne virker og dermed kan godkendes til vaccination mod coronavirus.

Det tager normalt 10-15 år at udvikle en vaccine. Men selskaber verden over har kastet store investeringer i udviklingen af en coronavaccine.

Samtidig har myndighederne givet lov til at sætte turbo på processen med godkendelse. Derfor kan de første vacciner potentielt være klar om få måneder.

Vaccinerne fra to af selskaberne er i den sidste fase af udviklingen. Det er dem fra AstraZenca og Johnson & Johnson.

Den kaldes fase 3. Her bliver medicinen testet på en stor gruppe mennesker. Det tager typisk to-tre år.

Sanofi-GSK er ikke lige så langt. Her ventes vaccine at være i fase 3 af udviklingen ved udgangen af 2020.

Lægemiddelstyrelsen udtalte i august, at man troede på, at det var sandsynligt at begynde at vaccinere danskere mod coronavirus i 2021.

Der er omkring 200 projekter på verdensplan, hvor virksomheder forsøge at udvikle en vaccine mod coronavirusset.

Blandt dem er det danske selskab Bavarian Nordic. Det sker i samarbejde med Adaptvac.

Arbejdet risikerer dog at strande. Det skyldes, at der mangler penge til projektet. Det fortalte selskabet torsdag.

