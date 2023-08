Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har i en telefonsamtale med Algeriets udenrigsminister undskyldt for afbrændingerne af koranen i København.

Det skriver det algeriske udenrigsministerium i en pressemeddelelse.

»Minister for udenrigsanliggender og det nationale fællesskab i udlandet, Ahmed Attaf, modtog et telefonopkald fra sin danske kollega, Lars Løkke Rasmussen, hvor han udtrykte sin 'beklagelse og undskyldning' for den kriminelle handling at brænde Koranen af foran muslimske landes ambassader, herunder den algeriske ambassade i København.«

Ifølge pressemeddelelsen fandt samtalen sted mandag, hvor Lars Løkke Rasmussen også skulle have sagt, at koranafbrændingerne var »utålelige og uacceptable«, og at de var »i strid med de traditioner for gæstfrihed, åbenhed og tolerance, som er fast forankret i det danske samfund.«

Onsdag blev Mette Frederiksen, på et pressemøde i forbindelse med Socialdemokratiets sommergruppemøde, spurgt, om hun kunne sige, hvornår regeringens kommende lovindgreb over for koranafbrændinger ville se offentlighedens lys.

Her kunne statsministeren ikke give en tidshorisont.

Men i den algeriske pressemeddelelse står der, at Lars Løkke Rasmussen i telefonsamtalen oplyste, at lovforslaget vil blive forelagt, når Folketinget åbner efter sommerferien.

»Han informerede også Attaf om, at hans lands regering var ved at færdiggøre teksten til en lov, der ville sætte en stopper for denne uacceptable praksis, og tilføjede, at »lovforslaget vil blive forelagt Folketinget, så snart sessionen genoptages om fire uger.«

B.T. har spurgt Udenrigsministeriet, om de kan bekræfte, at den danske udenrigsminister har undskyldt for koranafbrændingerne i Danmark, og om udenrigsministeren har udtalt, at lovforslaget vil være færdigt om fire uger.

Udenrigsministeriet henviser til et opslag på det sociale medie X, som dog ikke svarer på B.T.s spørgsmål.

I opslaget skriver Lars Løkke Rasmussen, at han havde en god telefonsamtale med den algeriske udenrigsminister, hvor han understregede Danmarks fordømmelse af koranafbrændingerne.