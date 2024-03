Fire jyske byer får besøg af Alex Vanopslaghs politiske show. Foreløbig er der udsolgt i Herning og Kolding.

Når Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh, mandag aften indleder sin jyske turné med det politiske show "Alex & Ansvaret", er det til et udsolgt MCH Herning Kongrescenter i Herning.

Alle 1035 billetter til showet er blevet solgt, oplyser partiets kampagnechef, Mads Korsholm, til Ritzau.

Det politiske show, der er sjældent set i Danmark, ved at deltagerne betaler for at komme, tager udgangspunkt i Alex Vanopslaghs bog "Vejen til ansvar" fra juni sidste år.

I samme måned blev det første show afholdt i K.B. Hallen på Frederiksberg. Her blev tæt på 2700 ud af 3000 billetter solgt.

Ved det show gæstede Ukraines daværende ambassadør, Mykhailo Vydoinyk, tidligere SF-folketingsmedlem Özlem Cekic, komiker Casper Christensen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) scenen til samtaler med Alex Vanopslagh.

Det er ikke offentliggjort, hvem gæsterne er mandag aften i Herning.

Alex Vanopslagh besøger også Kolding, Aalborg og Aarhus med sit show. Det sker henholdsvis 11., 12. og 20. marts.

I Kolding er der allerede udsolgt, men der er fortsat billetter at få i Aalborg og Aarhus. De har dog tidligere været udsolgt, men efterfølgende er salen blevet opgraderet for at frigive flere billetter, oplyser partiet.

Det koster 99 kroner at købe en billet til "Alex & Ansvaret". Mads Korsholm oplyser, at partiet ikke tjener penge ved at afholde de fire shows.

Showet mandag aften i Herning begynder klokken 19.

/ritzau/