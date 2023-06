Selvom Lars Løkke Rasmussen ifølge Alex Vanopslagh er »en af de største politiske hjerner« i Danmark, er det bestemt ikke kun ros, den liberale partileder har tilovers for Moderaternes formand.

Det siger han i et interview med B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, i podcasten ' Slottet og Sumpen'.

Her bliver Vanopslagh spurgt, hvad han tænker om Løkkes udtalelser om, at regeringsprojektet skal 'genbekræftes', hvis Mette Frederiksen skifter jobbet som statsminister ud med jobbet som generalsekretær i NATO.

Vanopslagh svarer:

»Man må bare sige, at overalt hvor Lars Løkke har været, trækker han et spor af kaos efter sig. Så han kan nok også godt lide at skabe lidt ravage.«

Lars Løkke Rasmussen var ellers den første gæst, Alex Vanopslagh annoncerede til sit kommende show i K.B. Hallen 'Alex og Ansvaret'.

I den forbindelse roser Alex Vanopslagh i et Facebook-opslag Løkke og kalder ham en 'fighter'.

Men altså også en fighter, der trækker et spor af kaos i sit kølvand, lyder det i podcasten.

(Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Vis mere (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

Når du siger, at Løkke trækker et spor af kaos efter sig, hvad mener du så med det?

»Det jeg siger. Men jeg synes jo …«

Har du nogle eksempler?

»VLAK-regeringen, det borgerlige samarbejde var da efterladt sprængt i stumper og stykker,« siger Alex Vanopslagh i interviewet.

Her henviser han også til, at han har kunnet læse i medierne, at flere socialdemokrater er frustrerede over »soloudmeldinger« fra Lars Løkke Rasmussen, hvor han blandt andet har talt om muligheden for, at nogle danskere selv må betale for ældrepleje i fremtiden.

Foto: Søren Bidstrup Vis mere Foto: Søren Bidstrup

»Jeg tror også, den her regering ender i ren kaos,« tilføjer han.

Vil du til dit event sige til ham, at han trækker et spor af kaos efter sig?

»Øhhh … Det er et event, hvor der skal være god stemning. Men der vil nok også være nogle kritiske spørgsmål iblandt. Jeg har ikke lige forberedt nogen endnu. Men det der med et spor af kaos, det tror jeg er sådan en ret gængs analyse. Så det tror jeg, er relativt ukontroversielt,« siger den liberale partileder.

B.T. har rakt ud til Lars Løkke Rasmussen, der på grund af fuldt program under en tur til Grønland ikke har nogen kommentarer.

Hør hele interviewet her: