Alex Vanopslagh håber, at Mette Frederiksen ender som generalsekretær for NATO. Han håber bare ikke, at hun i så fald vil lede NATO, som hun ledede Danmark under coronakrisen og minkskandalen.

Det siger han i et interview med B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, i podcasten 'Slottet & Sumpen'.

Alex Vanopslagh har selv skrevet på Facebook, at det »at være statsminister i Danmark er FOR vigtig en post til, man i virkeligheden hellere vil være noget andet.«

I podcasten bliver han spurgt, hvad det så siger om Mette Frederiksen, hvis hun får tilbuddet og takker ja:

»Jeg kan da godt forstå, det vil være en spændende mulighed, og at man tager mulighederne i den rækkefølge, de kommer,« svarer Vanopslagh og fortsætter:

»Jeg håber da også, det ville være godt for NATO. Men jeg håber ikke, hun ender med at træffe beslutninger på vegne af NATO med den samme panikagtige tilgang som med corona og mink, fordi så er vi da fem minutter i tredje verdenskrig.«

Ah, det får hun nok ikke lov til.

»Nej, det er jo heller ikke NATO-chefen, der beslutter de store ting,« svarer den liberale partileder.

Alex Vanopslagh gør det også klart i interviewet, at han mener, det bør udløse et folketingsvalg, hvis Mette Frederiksen skulle få topjobbet.

»Regeringsprojektet og valgresultat er jo meget bundet op på hende. Når og hvis hun smutter, og det gør hun jo, hvis hun får det tilbudt, så mener jeg, det ordentlige ville være lige at ryste posen og spørge vælgerne, hvad det egentlig er, de ønsker fremover,« siger Alex Vanopslagh.

Det samme har SFs leder, Pia Olsen Dyhr, skrevet på Twitter.

Kan se at @larsloekke mener, at hvis statsministeren bliver NATO generalsekretær, så skal regeringen genbekræftes Den genbekræftelse mener jeg så, at vi skal overlade til vælgerne #klartilvalg #dkpol — Pia Olsen Dyhr (@PiaOlsen) June 5, 2023

Mette Frederiksen har selv gentagne gange afvist, at hun er kandidat til posten som NATOS næste generalsekretær.

Men hun kan heller ikke gøre andet, mener Alex Vanopslagh:

»Det er jo ikke, fordi hun af den grund er en løgnhals. Det er hun jo af andre grunde. Men hun kan jo ikke sige 'ja, jeg er kandidat'.«

Er det ikke også lidt det, man gerne må lyve om? Når man er på vej til et andet job?

»Jeg synes i hvert fald ikke, det er udtryk for en dårlig karakter, at hun kommunikerer, som hun gør. Lad mig sige det sådan.«

Folketingets åbningsdebat 2019 i Folketingssalen. Foto: Foto: Søren Bidstrup Vis mere Folketingets åbningsdebat 2019 i Folketingssalen. Foto: Foto: Søren Bidstrup

Alex Vanopslagh tror, der er »en pæn sandsynlighed for«, at Mette Frederiksen faktisk ender som generalsekretær for NATO, selvom hun selv afviser at være kandidat.

»Det ville da også være en stor ting for Danmark. Altså, jeg bliver da næsten lidt stolt som dansker, når jeg tænker over det. Tænk, hvis hun kan få jobbet,« siger Alex Vanopslagh og tilføjer:

»Og det håber jeg også, for jeg synes, det vil være ærgerligt, hvis hun ikke får det, og vi så skal have en statsminister, der grundlæggende ikke har lyst til at være statsminister. Det synes jeg, er uholdbart.«

B.T. har rakt ud til Mette Frederiksen, der ikke har nogen kommentarer.

