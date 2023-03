Lyt til artiklen

RETTELSE: Det fremgik tidligere af denne artikel, at Alex Vanopslagh selv bekræftede i en sms til B.T. at han var blevet politianmeldt. Det er ikke korrekt og beror på en misforståelse. Vanopslagh har siden uddybet over sms, at han alene kender til en politianmeldelse, da den er omtalt i Information.

Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh er blevet politianmeldt i forbindelse med hans boligsag. Det skriver Information.

Alex Vanopslagh har gennem 29 måneder boet i en lejlighed i København, som Folketinget har stillet til rådighed for ham. I den forbindelse har han også fået tilskud til dobbelt husførelse, da han havde folkeregisteradresse i Struer.

Vanopslagh har dog betalt pengene tilbage, da han reelt boede i Vanløse i adskillige år op til han kom i Folketinget.

Han har selv forklaret, at han flyttede sin adresse til Jylland, så han kunne have samvær med sin søn, som han har fra et tidligere forhold.

Tirsdag skrev Information, at fire jurister mente, at Vanopslagh bør efterforskes for bedrageri i forbindelse med sagen.

Både Enhedslisten og Alternativet har bedt Folketingets præsidium om at tage stilling til, hvorvidt Alex Vanopslagh kan politianmeldes. Men det afviser Karsten Hønge fra SF, der som 3. næstformand taler på præsidiets vegne.

»Præsidiet følger den linje, der er lagt i tidligere præsidier.« Her har man kun tidligere afgjort, at medlemmer skulle betale støtte tilbage,« siger han til Information.

Københavns Politi henviser til tavshedspligten og udtaler sig derfor ikke i sagen.