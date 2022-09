Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han er en flittig kritiker af Mette Frederiksen for ikke at stille op til kritiske interviews.

I stedet gemmer statsministeren og resten af den socialdemokratiske regering sig bag skriftlige svar og opslag på sociale medier, når de har dårlige sager i medierne.

Sådan lyder kritikken i hvert fald ofte fra Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh.

Men efter at det tirsdag kom frem, at Vanopslagh har brudt reglerne i forbindelse med den lejlighed, han har fået stillet gratis til rådighed af Folketinget, har det været uhyre vanskeligt at få den liberale leder til at stille op til interview og svare på spørgsmål om boligsagen.

Det er avisen Information, der har undersøgt historien om, at Vanopslagh som folketingsmedlem og formand for et parti, der ofte harcelerer mod »frås« med offentlige midler, ikke har levet op til de regler, der gælder for den lejlighed i det centrale København, han indtil nu har fået stillet gratis til rådighed af Folketinget.

Alex Vanopslagh har afvist at stille op til interview med Information.

Partiformand og politisk ordfører for Liberal Alliance Alex Vanopslagh og Nana Halmark Thomsen under ankomsten til Det Kongelige Teater før festforestillingen under fejringen af dronningens 50-års regeringsjubilæum i København lørdag den 10. september 2022. Fejringen finder sted over to dage den 10. og 11. september. Hendes Majestæt Dronning Margrethe har været Danmarks regent siden den 14. januar 1972. Dele af den planlagte fejring af hendes 50-års regeringsjubilæum i starten af 2022 blev udskudt til september på grund af coronasituationen.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Partiformand og politisk ordfører for Liberal Alliance Alex Vanopslagh og Nana Halmark Thomsen under ankomsten til Det Kongelige Teater før festforestillingen under fejringen af dronningens 50-års regeringsjubilæum i København lørdag den 10. september 2022. Fejringen finder sted over to dage den 10. og 11. september. Hendes Majestæt Dronning Margrethe har været Danmarks regent siden den 14. januar 1972. Dele af den planlagte fejring af hendes 50-års regeringsjubilæum i starten af 2022 blev udskudt til september på grund af coronasituationen.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

I stedet har han skrevet et opslag om sagen på sin Facebook-profil og sendt et svar på mail.

Et svar, hvor han, ifølge avisen, blandt andet ikke svarer klart på, hvor ofte han rent faktisk har opholdt sig i den lejlighed i Struer, hvor han siden juni 2020 haft folkeregisteradresse.

B.T. har dagen igennem forsøgt at få et interview med Alex Vanopslagh om sagen. Uden held.

Vi har også spurgt Vanopslagh, om han selv synes, det er hyklerisk, at han ikke vil stille op, når han jævnligt kritiserer regeringen for ikke at stille op til interviews om dårlige sager.

Det har Vanopslagh heller ikke svaret på.

Så sent som på Liberal Alliances sommergruppe møde i august langede Vanopslagh i en tale ellers hårdt ud efter regeringen for ikke at svare på kritiske spørgsmål.



»Under et borgerligt lederskab vil vi insistere på, at magthaverne – dvs. regeringen inklusiv statsministeren – ikke kun gemmer sig bag sociale medier, men jævnligt stiller op til kritiske interviews.«

Alex Vanopslagh har været leder af Liberal Alliance siden 2019.