En af Dansk Folkepartis mest markante politikere kommer ikke til at stå på stemmesedlen til næste valg. Det fynskvalgte folketingsmedlem, Alex Ahrendtsen, har mandag fortalt formanden for Dansk Folkeparti i Odense, at han ikke genopstiller til næste valg.

- Jeg savner at have et normalt liv. Jeg synes også, at det er blevet sværere at være politiker fordi man skal være i medierne hele tiden. Det trækker tænder ud. Jeg kunne godt tænke mig, at have et arbejde, hvor det ikke er nødvendigt at være i medierne for, at folk synes, at jeg laver noget, siger Alex Ahrendtsen til TV 2 Fyn.

Alex Ahrendtsen har ikke noget job på hånden og ved endnu ikke, hvad han skal kaste sig over, når han stopper som folketingsmedlem ved næste folketingsvalg.

- Jeg ved endnu ikke, hvad jeg skal lave fremover, men mon ikke, at jeg skal sætte mine gode sprogkompetencer i spil (Alex Ahrendtsen taler tysk, engelsk, fransk, red.) Jeg har ikke lagt mig fast, og der er lang tid til, men man skal lave det, som man er god til, siger Alex Ahrendtsen.

Byråd og Folketing

Alex Ahrendtsen blev første gang valgt til Folketinget i 2011 med 2462 stemmer. Sidenhen blev Alex Ahrendtsen genvalgt til Folketinget ved valget i 2015 og 2019.

Selv synes han, at det vigtigste han har udrettet som medlem af Folketinget er, at han har præget hele debatten om danskheden.

- Højdepunktet er at jeg har været med til at forandre Danmark og Socialdemokratiet. På udlændingeområdet er Socialdemokratiet blevet nationale igen, og Danmark har været foregangsland på det udlændingepolitiske område, siger Alex Ahrendtsen.

Nogle måneder efter valget i 2019 blev Alex Ahrendtsen sygemeldt med stress i 10 måneder, og vendte først tilbage til folketinget i forbindelse med Folketingets åbning i 2020

Næste folketingsvalg skal senest udskrives i 2023. Hvis det sker, vil Alex Ahrendtsen have siddet i folketinget i knap 12 år.

- Jeg har haft tre perioder i byrådet og tre i Folketinget, så det er på tide, at der kommer friske kræfter ind. Jeg har været taknemlig for at blive valgt og genvalgt og repræsentere DFs vælgere, siger Alex Ahrendtsen.

Den nu 54-årige Alex Ahrendtsen har i en årrække også været medlem af Odense Byråd. Ahrendtsen blev valgt til Odense Byråd i 2005, hvor han opnåede en nøgleposition og var med til at bane vejen for, at 68 års uafbrudt socialdemokratisk borgmesterstyre blev afbrudt, og den konservative Jan Boye blev borgmester. Alex Ahrendtsen fik i forbindelse med konstitueringen posten som viceborgmester.

Efter at være blevet genvalgt til Odense Byråd i både 2009 og 2013 valgte Alex Ahrendtsen at fokusere kræfterne på posten som folketingsmedlem, og genopstillede ikke til Odense Byråd ved kommunalvalget i 2017.

Dårlige målinger spiller ikke ind

Siden valget i 2019 har meningsmålinger udviklet sig dårligt for Dansk Folkeparti. Og i gennem længere tid, har målinger vist, at Dansk Folkeparti kun ville få et mandat på Fyn. Alex Ahrendtsen afviser, at det spiller ind på hans beslutning.

- Jeg tror at jeg ville blive valgt på grund af den profil jeg har. Men det kræver, at man kaster sig ind i kampen. Og det vil jo sige, at man konstant banker på hos medier som jer, og det har jeg ikke så meget lyst til, siger Alex Ahrendtsen.

Samtidig med at partiet står dårligt i meningsmålingerne, har der også været flere spekulationer omkring Kristian Thulesen Dahls formandsskab. Flere har spået, at partiets næstformand Morten Messerschmidt på et tidspunkt vil udfordre Kristian Thulesen Dahl. Den diskussion ønsker Alex Ahrendtsen ikke at blande sig i.

- Jeg tager slet ikke stilling til diskussionen om formandsposten i Dansk Folkeparti. Det kommer ikke mig ved, og det kommer ikke pressen ved, siger Alex Ahrendtsen, der valgte at melde sig ind i Dansk Folkeparti 1999 på grund af Pia Kjærsgaard.

Kultur og kontroversiel valgvideo

Alex Ahrendtsen har i mange år været kulturordfører for Dansk Folkeparti, og har blandt andet vakt opsigt med en kontroversiel valgvideo i folketingsvalgkampen i 2011. I valgvideoen ser man en ældre kvinde blive overfaldet af en indvandrer i Vollsmose. Videoen blev kritiseret fra flere sider.

Alex Ahrendtsen er uddannet cand.mag. i dansk, litteratur, religion og oldgræsk fra Odense Universitet. Han har tidligere arbejdet som specialarbejder på virksomheden Dan-Foam og har været forlægger på sit eget forlag Lysias.

Dansk Folkeparti i Odense har opstillingsmøde den 24. juni. Men Alex Ahrendtsen ønsker ikke at blande sig i, hvem der skal efterfølge ham.

- Det er ikke min opgave at pege på kandidater. Det har medlemmerne helt styr på, og jeg er sikker på, at de vælger en god kandidat, siger Alex Ahrendtsen.