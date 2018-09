Hverken Mette Frederiksen (S) eller Lars Løkke Rasmussen (V) kan få et klart svar på, hvem det grønlandske medlem af partiet Nunatta Qitornai i Folketinget, Aleqa Hammond, vil pege på efter et folketingsvalg.

»Jeg vil vælge den statsministerkandidat, der vil føre den bedste forhandling med de grønlandske mandater, og hvor Grønland kan få størst mulig indflydelse og bedst mulige aftaler med en kommende statsminister,« siger Aleqa Hammond til netavisen Altinget.

I mange meningsmålinger er netop de grønlandske mandater tungen på vægtskålen. Ifølge Berlingske Baroemter, der vægter alle meningsmålinger, kan oppositionspartierne lige nu mønstre opbakning fra 50,4 procent, mens regeringen og Dansk Folkeparti får 49,8 procent af stemmerne.

Ender det med at være lige så tæt på valgdagen, kan Aleqa Hammond og hendes grønlandske kolleger samt de to mandater fra Færøerne være med til at afgøre, hvem der skal have nøglen til Statsministeriet.

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Ved seneste valg støttede alle de fire nordatlantiske mandater den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

Spørgsmålet er dog så, om partiet Nunatta Qitornai vil blive repræsenteret i Folketinget - eller om mandaterne igen vil gå til det socialdemokratiske Siumut og det venstreorienterede parti IA, sådan som det skete ved sidste valg.

Aleqa Hammond blev oprindeligt valgt til Folketinget for Siumut, men brød med partiet efter det kom frem, at hun havde misbrugt Folketingets kreditkort.

Også på Færøerne er der spænding om, hvilke partier, der får valgt to mandater i Folketinget. Her ligger de fire største partier på mellem 20 og 25 procent af stemmerne, hvilket gør det svært at spå om, hvordan folketingsmandaterne kan falde ud.