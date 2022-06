Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Magnus Heunicke lovede i februar, at der nok skulle komme styr på de alenlange ventelister.

Men nu viser nye tal fra Sundhedsministeriet, at der er lange udsigter til, at sundhedsvæsenets operationspukler i kølvandet på coronakrisen og sygeplejerskestrejken kan være afviklet ved årsskiftet, som det ellers var planen.

Faktisk er sundhedsvæsenet allerede nu så presset, at det kan blive meget vanskeligt at håndtere et ekstra pres fra en kommende corona- og influenzabølge til vinter.

»Vi er ved at være tilbage ved det, vi så i Danmark i starten af 90erne, hvor sundhedsvæsenet var kørt helt i knæ. Det er dog for tidligt at sige, om det er en mere permanent tilstand eller om man når at rette op,« siger Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

På landsplan er ventetiderne på planlagte operationer som nye knæ og hofter fordoblet de sidste to år. På nogle sygehuse er ventetiderne lige nu særligt kritiske.

På Holbæk Sygehus skal man eksempelvis først vente 32 uger på at blive undersøgt og derefter yderligere 32 uger på at blive opereret, hvis man skal have en ny hofte.

Sygeplejersker på Aalborg Universitetshospital, Sygehus Syd, har forladt arbejdet og er samlet foran hovedindgangen, torsdag morgen 16. september 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Sygeplejersker på Aalborg Universitetshospital, Sygehus Syd, har forladt arbejdet og er samlet foran hovedindgangen, torsdag morgen 16. september 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Og på Aalborg Universitetshospital er ventetiden – efter, at man er udredt og indstillet til operation – 54 uger for et nyt knæ og 44 uger for en ny hofte.

»Alle alarmklokker ringer,« lyder det fra Mette Bryde Lind, der er direktør i Gigtforeningen, der har repræsenterer 700.000 mennesker med forskellige former for gigtsygdomme.

»Sundhedsministeren og regionerne har jo lovet, at operationspuklen ville være afviklet inden udgangen af året – men her halvvejs inde i 2022 går det stadig den stik modsatte vej. Det kalder på en massiv indsats nu og her,« siger Mette Bryde Lind.

Ifølge professor Jes Søgaard er en del af problemet, at der ikke findes et præcist samlet overblik over, hvor pressede de enkelte regioner egentlig er af stigende ventetider. Derfor er det svært at vide, præcis hvor man skal sætte ind for at få ventetiderne ned.

»Hvis vi får en coronabølge som sidste år, så er jeg bange for, det bliver en meget hård omgang for sundhedsvæsenet. Især fordi der mangler så meget personale, og der er meget vrede og frustration blandt dem, der er tilbage på afdelingerne,« siger Jes Søgaard.

På Christiansborg har Venstre har i sidste uge foreslået, at der ekstraordinært afsættes en milliard kroner til at bekæmpe ventelisterne.

Martin Geertsen (V) og Rasmus Horn Langhoff (S) ankommer til møde i Epidemiudvalget på Christiansborg, onsdag 26. januar 2022. Epidemiudvalget afholder møde om coronasituationen. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Martin Geertsen (V) og Rasmus Horn Langhoff (S) ankommer til møde i Epidemiudvalget på Christiansborg, onsdag 26. januar 2022. Epidemiudvalget afholder møde om coronasituationen. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har foreslået det for flere måneder siden, fordi der er behov for penge direkte til sygehusene. Og så er der behov for, at regeringen rent faktisk får gjort noget ved det her. Det duer ikke bare at invitere regionerne ind til kaffemøder og snakke om det,« siger sundhedsordfører Martin Geertsen.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, skriver i en sms til B.T., at »det er dybt ulykkeligt med de lange ventelister, vi desværre hører om på nogle områder«, og fortsætter:

»Vores sundhedsvæsen er presset på kapaciteten flere steder – både på grund af pukler efter corona, og fordi der mangler personale. Derfor har regeringen aftalt en fælles ambition med regionerne om, at puklerne skal væk i løbet af 2022. Regeringen kompenserer regionerne, som det også har været tilfældet tidligere i coronaepidemien.«

Statsminister Mette Frederiksen har indkaldt til pressemøde i Spejlsalen onsdag kl. 10. Pressemødet skal ifølge Statsministeriet handle om coronastrategien for de kommende måneder.