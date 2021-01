Antallet af asylansøgere har ikke været lavere siden 1998, end det var sidste år. Corona spiller en rolle.

Der blev sidste år registreret 1547 asylansøgere i Danmark. Det er det laveste antal siden 1998, hvor tallene begyndte at blive opgjort på den nuværende måde.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

En del af forklaringen skal findes i situationen med coronavirus, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

- Men jeg tror også, at vi kan takke vores stramme udlændingepolitik, lyder påstanden i pressemeddelelsen.

Sidste års antal er mindre end en tiendedel af tallet i 2015, hvor 21.316 asylansøgere blev registreret.

Det var et usædvanligt år, hvor Europa oplevede en voldsom stigning i tilstrømningen af migranter, og EU's ydre grænser ved Italien og Grækenland brød sammen.

Sammenlignet med 2019, hvor der blev registreret 2716 asylansøgere, er tallene for sidste år omkring 43 procent lavere.

Tallene for 2020 er dog foreløbige, og der kan forekomme efterregistreringer.

Antallet af registrerede asylansøgere kan ikke direkte bruges som udtryk for tilstrømningen til Danmark.

Det skyldes, at tallet både tæller personer uden opholdsgrundlag og personer, der allerede har et opholdsgrundlag i landet. Det kan være på grund af familiesammenføring.

- Færre asylansøgere betyder alt andet lige færre udgifter til sagsbehandling, indkvartering og udsendelse af dem, der får afslag på asyl. De penge kan vi i stedet bruge på mere velfærd herhjemme og på forfulgte i nærområderne, mener Tesfaye.

I 2018 præsenterede Mette Frederiksen (S) et forslag om at oprette modtagecentre for asylansøgere uden for Europa.

Der er dog endnu ikke fundet lande, der vil påtage sig opgaven. Desuden har EU-Kommissionen også afvist det.

Men kort før jul kaldte statsministeren det realistisk, og regeringen vil i år fremlægge et lovforslag, der gør det muligt.

Samtidig med modtagecentre uden for EU vil regeringen hjælpe mere i nærområderne, lyder det.

/ritzau/