»Undskyld, hvad laver I?« spørger en forbipasserende cyklist.

Maja Parsberg fra Extinction Rebellion fortæller, hvorfor der lige nu sidder 16 mennesker på jorden omgivet af politi.

»Nå okay. Jeg skal bare ind og straffe noget jern,« svarer cyklisten og sætter kursen mod fitnesscenteret.

Fredag troppede den klimaaktivistiske organisation Extinction Rebellion Danmark op på de ni broer, som fører ind på Slotsholmen, hvor Christiansborg ligger. Her spærrede de vejen til frustration for de mange bilister.

»Vi gør det her, fordi vi kræver klimahandling nu. Sagen er, at dem der har magten, er vores politikere, og de er ved at slå os ihjel. Missionen er at lukke politikerne inde, indtil de finder en løsning,« siger Maja Parsberg.

Maja Parsberg er lægestuderende fra Odense og har sammen med 17 andre aktivister indtaget Christians Brygge Bro. I dag er Maja Parsberg 'peacekeeper'. Hvad man også kan kalde for konfliktmægler.

Med en megafon i hånden holder hun sine medaktivister til ilden med slagsange om klimaet.

Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester fra Venstre, Jens Kristian-Lütken, har ikke meget tilovers for aktivisterne og kalder det mangel på intellekt og opdragelse på Twitter og slutter af med:

»Møgunger!«

»I skulle fandeme have jer en røvfuld,« råber en forbipasserende cyklist i arrigskab.

Hvorfor er det her måden at gøre det på?

»Jeg har lyst til at spørge dig, hvad vi ellers skal gøre? Jeg synes ikke, det her er ekstremt. Vi har prøvet alt det andet med demonstrationer og underskriftsindsamlinger i 30 år, og det har ikke virket,« siger Maja Parsberg.

Gruppen af aktivister er delt i to grupper. Dem, der står og sidder på vejen kalder de 'arrestables'. Det er dem, der i dag er villige til at lade sig anholde. På gaden står de resterende og holder humøret oppe og råber med.

En af de 'arrestables' Anna Lia er svært frustreret over politikernes ageren i forhold til klimaet. Hun sidder bundet sammen, ryg mod ryg, med en mand.

»Jeg gør det, fordi regeringen gør intet. Vi står i en krise. Vi ved, vi ødelægger fremtiden for de unge. Det kan vi ikke være bekendt. Man er nødt til at handle nu,« siger Anna Lia.

Politiet ankommer. Aktivisterne nægter at flytte sig. Nu skal politiet slæbe og bære aktivisterne væk fra vejen.

Dem, der ikke skulle anholdes i dag holder debriefing. Her må B.T. ikke være en flue på væggen

Men Maja Parsberg melder alt godt. På nær klimaet.