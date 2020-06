Det er på tide, at EU gør det klart overfor Kina, at verden støtter Hongkong, siger Joshua Wong på konference.

Den prodemokratiske aktivist Joshua Wong opfordrer EU og det internationale samfund til at beskytte menneskerettighederne og demokratiet i Hongkong, som oplever et stadig stigende pres fra Kina.

- Nu er det tid for EU til at gøre andet end at udsende erklæringer, der opfordrer til dialog, sagde Joshua Wong på en demokratikonference torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Konferencen finder sted torsdag og fredag og er arrangeret The Alliance of Democracies Foundation, som tidligere statsminister og generalsekretær i Nato Anders Fogh Rasmussen står bag.

De to foregående år har konferencen fundet sted i København, men på grund af coronaviruspandemien foregår den i år virtuelt.

Joshua Wong mener, at det er på tide, at "EU følger op med egentlig handling for at lade Beijing vide, at verden står sammen med Hongkong".

Egentlig handling kan ifølge Wong blandt andet omfatte forbud mod salg af følsom teknologi.

23-årige Joshua Wong er en af de mest fremtrædende stemmer i Hongkongs prodemokratiske bevægelse.

Den unge aktivist advarer om, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, og regeringen i Beijing har øget presset på politisk afvigende stemmer, herunder lovgivere, bogudgivere, journalister, ngo'er og religiøse grupper.

Joshua Wong gentager i samme ombæring sin kritik af en ny national sikkerhedslov, der blev vedtaget af Kina i maj.

Loven giver Kina mulighed for at forhindre indblanding fra andre lande i nationale anliggender samt separatisme.

Loven forbyder desuden en række former for aktiviteter og protester. Det har til formål at få stoppet de omfattende prodemokratiske demonstrationer i Hongkong.

- Omfattende protester, der trodser den kommunistiske regering, er muligvis ikke længere en mulighed, sagde Joshua Wong på demokratikonferencen torsdag ifølge dpa.

- Der vil blive slået hårdt ned på vores lange march mod demokrati, måske lig med det Polen oplevede i den kommunistiske æra.

På konferencen fredag er det ventet, at deltagerne vil drøfte USA's globale lederrolle samt et stærkere samarbejde mellem demokratier.

Blandt fredagens talere er den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, og to af hans forgængere, John Kerry og Madeleine Albright.

