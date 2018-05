Airbnb tager positivt imod den nye udlejningsaftale, som regeringen har indgået med S, DF og R.

København. Danske Airbnb-værter skal måske til at indstille sig på, at deres udlejning fremover bliver indberettet til skattevæsenet.

I hvert fald tager Airbnb positivt imod den nye udlejningsaftale, som regeringen tirsdag har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale.

I en skriftlig kommentar fra Airbnb hedder det:

- Dagens udmelding fra Skatteministeriet er gode nyheder for danske familier, der gerne vil dele deres hjem. Vi nærstuderer forslaget, men kan allerede nu sige, at vi støtter den danske regerings fremskridtsvenlige tilgang.

- Vi er meget optaget af arbejdet med at sikre, at Airbnb-værter kan nyde godt af disse innovative og fremtidssikrede regler, skriver Airbnb i kommentaren.

Airbnb vil i løbet af de kommende dage mødes med skatteminister Karsten Lauritzen (V) for at diskutere det nærmere. Det kan måske føre til, at virksomheden indgår en aftale om indberetning.

Hidtil har Airbnb ikke delt oplysninger om deres værter med skattemyndighederne. Dermed har det reelt været muligt at lave skattefri udlejning via portalen.

Den nye udlejningsaftale indeholder dog en mindre stigning i bundfradraget fra i dag mindst 24.000 kroner årligt til fremover 28.000 kroner årligt. Det bliver taget positivt imod af Airbnb.

Samtidig bliver minimumsgrænsen for udlejning på 70 dage årligt.

Det er højere end i andre lande, som har forsøgt at begrænse deres borgeres udlejning via Airbnb.

/ritzau/