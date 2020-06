Politiet skal have nemmere ved at fange kriminelle på nettet og får udvidede beføjelser.

Et bredt flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget en lov, der styrker politiets mulighed for at bruge agenter til at finde kriminelle på internettet.

Dermed styrkes indsatsen mod bedrageri, hvidvask, børneporno, narko og eksplosivstoffer på nettet. Det vurderer justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Nu giver vi politiet bedre mulighed for at gøre en reel forskel i sager om kriminalitet på nettet, så de blandt andet i lukkede fora på internettet kan tage kontakt til kriminelle, der eksempelvis begår bedrageri, deler børneporno eller forsøger at sælge sprængstoffer og narkotika, siger han.

I dag kan politiet som udgangspunkt kun bruge agenter, hvis der er mistanke om kriminalitetsformer, der har en strafferamme på seks års fængsel eller mere. Derudover kræver det en dommerkendelse.

Det har afskåret politiet fra i mange tilfælde at reagere på åbenlyst ulovlige aktiviteter på nettet. Eksempelvis har medier skrevet om lukkede facebookgrupper, hvor kriminelle har kunnet sælge hælervarer til hinanden.

Da forslaget kom frem fik det en blandet modtagelse. Kritikere frygter, at politiet bag skærmene kan komme til at fremprovokere mere kriminalitet, end der ellers ville være.

Af samme grund stemte Enhedslisten imod.

Agenter må dog ikke være årsag til en forøgelse af lovovertrædelsens omfang og grovhed.

Loven træder i kraft 1. juli. Den er en del af regeringens tryghedspakke.

Regeringens initiativ er stort set en gengivelse af et tidligere lovforslag fra VLAK-regeringen. Den var allerede i høring, men nåede aldrig at blive vedtaget på grund af folketingsvalget.

/ritzau/