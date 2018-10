Partierne forhandler netop nu om højere bøder til virksomheder, der ansætter illegal arbejdskraft

ILLEGALT

Mange afviste asylansøgere forlader ikke Danmark, som de skal, men går under jorden og ernærer sig som illegal arbejdskraft til lav løn.

De arbejder typisk i kiosker og restauranter eller med rengøring eller som chauffører til løn langt under den normale. Og tallet er stigende. Ifølge Rockwool-fonden er der nu 20.000 illegale arbejdere i Danmark, men det reelle tal er formentlig større.

»Afviste asylansøgere er et stigende problem. Når man får afslag på asyl, får man at vide, man skal rejse ud af landet. Men mange forsvinder bare, og efter noget tid står de ikke længere i statistikken. 3F siger, det er et kæmpe problem i restaurationsbranchen, at folk ikke alene arbejder sort, men de har heller ingen opholdstilladelse, de får meget lav løn, og det er nemt for arbejdsgiverne at kanøfle dem,« siger Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye.

»Omkring halvdelen af dem, der søger til Europa, bliver afvist. I Sydeuropa er der et kæmpestort illegalt arbejdsmarked helt uden rettigheder. Det ønsker vi ikke her. Derfor vil vi hæve bøderne for virksomheder, der ansætter illegal arbejdskraft. Vi vil også have kædeansvar, så store virksomheder, f.eks. hotelkæder, også er ansvarlige for det, hvis en underleverandør bruger illegal arbejdskraft. Det undergraver vores samfundsmodel. Og gør Danmark til et mere attraktivt sted for illegale migranter.«

»Det er ikke rimeligt for de helt almindelige arbejdere her i landet, som må se deres løn og arbejdsvilkår forringet. Det er ikke rimeligt for de virksomheder, som overholder reglerne og konkurrerer på fair vis. Og det er ikke rimeligt for de udlændige, som oplever at blive udnyttet skruppelløst af kyniske arbejdsgivere i Danmark,« siger Mattias Tesfaye.

Partierne forhandler netop nu om bødestørrelser, og Martin Henriksen (DF) siger:

»Vi forhandler med regeringen om bødernes størrelse, og de fleste af dem skal op. Vi synes dog også, at hvis problemet virkelig skal løses, så skal afviste asylansøgere tilbageholdes, til de kan udsendes. Det vil for alvor forhindre, at de bliver en del af det illegale arbejdsmarked.«

Mattias Tesfaye mener, at regeringens forslag er for svagt og bøderne for lave, enkelte skal angiveligt sættes ned. S vil have bøderne hævet til det dobbelte eller op på niveau med vores nabolande.

I 2016 uddelte politiet ifølge TV2.dk 121 bøder til 117 virksomheder, der havde folk ansat uden den nødvendige arbejds- og opholdstilladelse. Og det er formodentlig kun toppen af isbjerget.

I Tyskland får arbejdsgivere op til 750.000 kr. i bøde for at bruge illegale arbejdere. Fagbladet 3F har tidligere gennemgået bøderne uddelt i Danmark fra 2014 til 2016. Den største bøde i perioden er 220.000 kr.

Socialdemokratiet foreslår flere forskellige tiltag. Nogle af dem er: Virksomhedsejere skal ved brug af illegal arbejdskraft kunne fratages retten til at drive virksomhed. Udlændinge skal ikke kunne få et skattekort, før de har fået en arbejdstilladelse. Markant højere bødestraffe til virksomheder, som benytter illegal arbejdskraft. Og virksomheder, der er kendt skyldige i brug af illegal arbejdskraft, skal kunne sortlistes, så de ikke må udføre arbejde for det offentlige.

Det er ikke lykkedes B.T. at få en kommentar fra Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede.