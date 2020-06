En aktiv tilmelding til papirreklamer skal undersøges, fremgår det af aftale om mindre affaldsforbrænding.

En "Ja tak"-ordning til reklamer er fortsat på bordet.

Det viser ny aftale om at begrænse forbrændingen af affald i Danmark. Aftalen blev indgået tirsdag mellem regeringen og Venstre, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.

Danmark har i dag en aktiv fravalgsordning. Her skal man selv sige "Nej tak" til reklamer.

Hvis ordningen med "Ja tak" bliver indført, vil det betyde, at den enkelte husstand aktivt skal sige ja for at modtage reklamer. Det kan betyde en markant nedgang i antallet af hustandssomdelte reklamer.

Mulighederne for at indføre en aktivt tilvalg via en "Ja tak"-ordning skal nu undersøges. Det skal skal ske for at afklare fordele og ulemper ved ordningen.

Derefter vil aftalepartierne blive indkaldt til drøftelser i Erhvervsministeriet. Det fremgår af aftalen.

Regeringens tre støttepartier - SF, Enhedslisten og De Radikale - har presset på for at få indført et aktivt tilvalg. Det skal gøre op med "hjernedødt papirspild", som SF's miljøordfører, Carl Valentin, har betegnet reklamerne.

