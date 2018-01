Liberal Alliances folketingsmedlem og 1. viceborgmester i Slagelse, Villum Christensen, er så hamrede træt af politiske kommentatorer, at det halve kan være nok.

Udfaldet kommer efter, at politisk kommentator Hans Engell kalder konstitueringsaftalen i Slagelse for 'alletiders kommunalpolitiske fupnummer'.

»Jeg er ved at kaste op over kloge kommentatorer. Hvad ved han om det? Han ved ikke en skid om, hvad der er sket inde i lukkede rum,« siger Villum Christensen (LA)

Det gav dønninger over hele landet, da borgmesterposten i Slagelse skulle besættes efter kommunalvalget i november. Efter endeløse forhandlinger endte det nemlig med, at John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen (LA) aftalte at deles om borgmesterposten med to år til hver.

John Dyrby Paulsen skulle have de to første år, og formuleringen hedder så, at hvis Villum Christensen (LA) ønsker at bliver borgmester efter to år, så skal Dyrby trække sig fra posten.

I dag siger John Dyrby Paulsen så i et interview med Altinget, at hans 'tidshorisont er fire år', og ikke kun to år. Og det er den udtalelse, der har fået politisk kommentator Hans Engell til at kalde hele konstitueringen 'alletiders kommunalpolitiske fupnummer'.

»Når man læste aftalen grundigt, kunne man se, at Villum Christensen aldrig nogensinde ville blive borgmester i Slagelse. Aftalen forpligter ikke andre partier. Man har snydt vælgerne. Villum Christensen begrundede sin støtte til en rød borgmester med, at han selv kunne få posten. Det var det figenblad, han brugte for ikke at støtte Venstres borgmester, men gik til den røde side,« siger Hans Engell til Ritzau.

Men Villum Christensen har intet til overs for den kommentar.

»Der er intet nyt under solen i forhold til den aftale, vi har lavet. Hvis jeg vil være borgmester om to år, så bliver jeg det også. John Dyrby Paulsen og jeg har kendt hinanden gennem mange år fra Christiansborg, og vi har et tættere og tættere samarbejde. Selvfølgelig skal man som borgmester planlægge inden for en fuld valgperiode, det er der intet nyt i. Det er artiklen på Altinget, der er strammet,« siger Villum Christensen.

Både før og efter valget var du selv sikker på, at du aldrig ville komme til at støtte den daværende Venstreborgmester. At det var det bedste for både dig og Slagelse Kommune?

»Ja. Og derfor var det i situationen den bedste løsning, vi fandt frem til. Det er politik, når det er bedst. Og kigger man på de 18 borgmestre, der har overtaget senere, når en borgmester er gået før tid, så har de alle opnået et godt valg. Så det er ikke sikkert, at det er fordel at sidde de første to år,« siger Villum Christensen.

Men selve formuleringen i aftalen var vel også en kattelem for at få partiledelsen på Christiansborg til at bakke op?

»Vi skulle finde en løsning, der var spiselig i forhold til at pege på en rød borgmester. Der er altid folk, der vil sidde og kloge sig. Man risikerer at blive halshugget, uanset om man går til den ene eller den anden side. Nu har vi sikret, at skatten ikke kan stige i Slagelse de næste fire år, og vi får et opgør med den centralisering af magten, som Venstre har stået for her i Slagelse.«

Villum Christensen fortæller i øvrigt, at alle partier har fået en plads i økonomiudvalget, og alle har fået formandsposter for et udvalg.

»Det her er politisk samarbejden, når det er bedst. Og det er et bredt samarbejde,« siger Villum Christensen.

John Dyrby Paulsen (S) lægger heller ikke skjul på, at han er godt og grundig træt af det postyr artiklen på Altinget har medført.

»Der er intet nyt i forhold til det, vi har aftalt i konstitueringsaftalen. Det ville nærmest være pligtforsømmelse af mig, hvis jeg ikke planlagde arbejdet for hele valgperioden på de fire år. Ordlyden i den aftale står ved magt, og det er helt afgørende i politik, at man evner at indgå aftaler og overholde dem. Hverken Villum eller jeg er novicer ud i det her,« siger Dyrby Paulsen.