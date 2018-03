EU-lande er enige om direktiv, som beskytter arbejdstagere og forhindrer unfair konkurrence.

København. EU-landene er torsdag blevet enige om en aftale om udstationeringsdirektivet. Det er nye regler for udstationerede arbejdstagere.

Aftalen skal sikre beskyttelse af arbejdstagerne og forhindre unfair konkurrence. Hensigten er at sikre, at EU-borgere får de samme forhold, når de arbejder i andre EU-lande, som de lokale.

Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU sidder i Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg og har som den eneste dansker siddet med til forhandlingerne.

- Direktivet er et skridt i den rigtige retning, fordi det giver fagforeningerne bedre muligheder for at kæmpe for lige løn og for lige vilkår for de lønarbejdere, der arbejder i andre EU-lande.

- Men der er stadig langt igen, hvis vi for alvor skal gøre op med den sociale dumping.

- Blandt andet er det en stor mangel, at reglerne ikke gælder for transportbranchen, selv om det er her, mange af problemerne er, siger Rina Ronja Kari i en skriftlig kommentar.

Aftalen glæder Ole Christensen (S), som også er medlem af Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg.

- Det er en kæmpe sejr i kampen for et fair indre marked. Det er helt afgørende, at alle som er udstationeret i Danmark, skal have en dansk overenskomstmæssig løn, og det sikrer den her aftale, siger han i en skriftlig kommentar.

- Vi får nu et yderst slagkraftigt værktøj i kampen mod social dumping. Det er en sag, som vi socialdemokrater i Europa-Parlamentet har presset på for, og som nu snart bliver til virkelighed.

- Med dagens aftale får vi for alvor princippet om lige løn for det samme arbejde på det samme sted cementeret i EU-lovgivningen, siger Ole Christensen.

En udstationeret arbejder er en person, der bliver sendt ud af sin arbejdsgiver for at arbejde i en medlemsstat i en midlertidig periode.

Både danskere, der hyrer udenlandske virksomheder, og de udenlandske virksomheder har ifølge Beskæftigelsesministeriet pligt til at følge EU's udstationeringsdirektiv.

Det land, hvor de udstationerede arbejdstagere midlertidigt arbejder, skal kræve, at virksomheden overholder landets regler om for eksempel mindsteløn og arbejdsmiljø.

