Roskilde Festival er lettet over økonomisk sikkerhedsnet. Coronapas afgør, om festivalen kan realiseres.

Endnu er det for tidligt at glæde sig til sommerens festivaler. Til det er coronasituationen for usikker.

Men direktør for Roskilde Festival Signe Lopdrup er lettet over, at der nu er spændt et økonomisk sikkerhedsnet ud under festivalerne af et politisk flertal på Christiansborg.

Bliver det nødvendigt at aflyse Roskilde Festival, sådan som det skete i 2020, så overlever den og vil kunne genopstå i 2022.

- Jeg er overbevist om, at aftalen stiller os sådan, at vi kan komme igennem et år mere, hvis det skulle komme dertil, at festivalen bliver aflyst i år, siger Signe Lopdrup.

- Det er den sikkerhed, vi har efterspurgt i rigtig lang tid. Aftalen ser så fornuftig ud, at vi kan planlægge forsigtigt videre, siger hun.

Aftalen blev præsenteret mandag af regeringen, støttepartierne Enhedslisten, De Radikale og SF samt Alternativet, Venstre og De Konservative.

Hvis større sommerarrangementer som festivaler, konferencer og dyrskuer, må aflyses, er der en samlet kompensationspulje på op mod en halv milliard kroner.

Signe Lopdrup peger på, at der er en række omstændigheder, som skal være opfyldt, før festivalen i år kan gennemføres.

- Der er stadig samfundssmitte, og det spiller også forstyrrende ind, at der er stor usikkerhed omkring de nye mutationer. Vi skal have et lavere smittetryk over de næste måneder, siger Signe Lopdrup.

Dertil kommer, at det coronapas, som regeringen har lovet, skal være klar, når festivalen åbner 26. juni.

Kun personer, der kan fremvise et vaccinationsbevis, en negativ test eller bevis for, at de har antistoffer i blodet mod corona, vil blive lukket ind på pladsen.

- Coronapasset er meget afgørende for os. Det skal være færdigt, siger Signe Lopdrup.

Også hos Jelling Musikfestival, der ligger i slutningen af maj, er direktør Lars Charlie Mortensen tilfreds. Han kalder aftalen for "godt politisk håndværk".

- Sikkerhedsnettet er vigtigt, siger han, og især for en festival som Jelling, der er en af årets første større festivaler, og hvor årets udgave derfor svæver i stor usikkerhed, siger han.

