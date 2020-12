Nu skal minkskandalen undersøges til bunds.

Der er torsdag eftermiddag opnået politisk flertal for en uvildig undersøgelse af sagen, hvor regeringen gav en ordre om at aflive alle landets mink uden at have lovgrundlag til det.

»Vi er nået frem til enighed om, at der skal være en granskningskommission,« siger Jens Rohde (R).

Tidsgrænset for undersøgelsen er på ét år.

Den præcise tekst for kommissoriet skal være færdigt, inden politikerne går på juleferie, forklarer han.

Det er en ny undersøgelsesform, som ligner en kommissionsundersøgelse, men foregår i regi af Folketinget.

I stedet for at afrapportere til justitsministeren, skal den altså afrapportere til Folketinget.

Aftaleteksten, der skal gøre den nye undersøgelsesform mulig, er skrevet af Jens Rohde (R), Mai Mercado (K) og Karsten Lauritzen (V).

Det har i flere uger været Radikale Venstre, der kunne afgøre, hvor grundig undersøgelsen af minksagen skulle være. En lettere advokatundersøgelse, eller en hårdere kommissionsundersøgelse.

Nu har Radikale Venstres Jens Rohde altså sammen med Mai Mercado (K) og Karsten Lauritzen (V) udtænkt en form for hurtigtarbejdende kommission.

