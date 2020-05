Udligningssystemet sender penge fra landets rigeste kommuner til de fattigste. Aftale om nyt system er i hus.

Regeringen, Venstre, Radikale, SF og Alternativet er blevet enige om en reform af den kommunale udligning, der overfører penge mellem kommunerne.

Det oplyser Finansministeriet, der har inviteret til pressemøde om aftalen tirsdag klokken 11.30.

- Regeringen holder tirsdag pressemøde sammen med Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet for at præsentere en reform af udligningssystemet, skriver Finansministeriet i en kortfattet pressemeddelelse.

Udligningsreformen skal ændre den måde, penge bliver fordelt fra velstillede kommuner til mindre velstillede kommuner på. Mandag aften forlod Dansk Folkeparti og Enhedslisten forhandlingerne.

Ifølge René Christensen, der er finansordfører for DF, var det en uenighed om, hvor mange penge kommunerne må bruge på velfærd, der i sidste ende fik DF til at trække sig fra forhandlingerne.

- Det største element, der har skilt os, er, at man ikke vil kigge på servicelofterne, sagde René Christensen mandag aften.

Serviceloftet er et maksimumsbeløb, kommunerne på et år må bruge på service til borgerne. Det bliver aftalt mellem den siddende regering og kommunerne hvert år. Det sker i forbindelse med forhandlingerne om kommuneøkonomien for det kommende år.

Service tæller alt fra pleje af ældre, skoledrift og andre ting, man forbinder med velfærd og hjælp fra kommunen. I 2020 er serviceloftet på 261,8 milliarder kroner.

Enhedslisten er heller ikke en del af aftalen. Partiet mener, at den medfører nedskæringer i kommuner, som i forvejen har det svært. Det skrev Peder Hvelplund på Twitter mandag. Han er næstformand for Enhedslistens folketingsgruppe.

Forhandlingerne har stået på i flere måneder, efter at regeringen kom med et udspil i januar.

Inden coronakrisen for alvor ramte Danmark i marts, var forhandlingerne præget af stridigheder. Primært mellem regeringen og de borgerlige partier.

Regeringen ville tage for mange penge fra de velstillede kommuner. Og mest til gavn for S-kommuner, lød dele af kritikken på.

Både blå og røde partier mente desuden undervejs, at regeringen i løbet af forhandlingerne undlod at oplyse om flere afgørende beregninger.

Stemningen blev ikke bedre, da en mail, som Jyllands-Posten var kommet i besiddelse af, viste, at Socialdemokratiet planlagde et "angreb på Venstre". Blandt andet med ting fra forhandlingsrummet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) måtte beklage. Venstre konstaterede, at tilliden til regeringen "kan ligge på et meget lille sted". Sådan formulerede formand Jakob Ellemann-Jensen (V) det.

Men nu er der altså landet en aftale med et flertal i Folketinget.

/ritzau/