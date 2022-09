Lyt til artiklen

Private udlejere, som anvender nettoprisindeksering, må i de kommende to år ikke lade huslejen stige mere end som udgangspunkt fire procent.

Det sikrer en ny lov, som et flertal i Folketinget nu har vedtaget.

Bag den nye lovgivning står regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, som i august landede en politisk aftale for at skabe ro og tryghed for landets lejere om den fremtidige husleje.

Opdateres...