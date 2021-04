Forhandlingerne om genåbningen er godt nyt for blandt andet fodboldfans og restaurantgængere.

Efter flere timers forhandling har regeringen og Folketingets partier landet en aftale om at genåbne dele af Danmark hurtigere.



Et af de helt store krav fra blå blok var, at få åbningen af indendørs servicering fremrykket til 21. april frem for 6. maj.

Netop det er lykkedes. Dog kræver det bordbestilling og fremvisning af coronapas for at kunne sætte sig indendørs på en restaurant eller beværtning, som lukker kl.22.00.

Hvis du hellere vil servere mad for venner og familie hjemme, så kan du nu inviterer 10 personer hjem.

Fra den 21. april må vi nemlig være 10 personer indendørs.

Hvis du vil have endnu flere på besøg, så skal du overveje et udendørs arrangement. Ude i det fri er forsamlingsforbuddet nu hævet til 50 personer.

Herudover må vi fra den 6. maj må vi være 25 personer indendørs, fra den 21. maj må vi være 50 personer indendørs og fra den 11. juni må vi være 100 personer indendørs.



Herudover er der godt nyt til sportsfans. Tilskuerne må komme tilbage på landets fodboldstadions efter Superliga-modellen, som indføres fra den 21. april - altså også onsdag.

Hvad angår børn og unge, så er der også nyt. Flere børn og studerende skal nemlig tilbage på skolebænken - gerne i det fri.

5.-8.-klasserne får lov til at mødes med deres klasselokaler 50 procent af tiden. Den resterende tid må de mødes udendørs til undervisning.

Også afgangselever og erhvervsuddannelseselever får lov at komme mere tilbage. Afgangseleverne i grundskoler- og voksenuddannelse må have 80 procent fremmøde, mens erhvervsuddannelser må vende tilbage i fuldt omfang.

De lidt ældre på de videregående uddannelser må nøjes med 30 procent fysisk fremmøde.

Se hele aftaleteksten her.