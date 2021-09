Skoven af nye og små partier og lokallister på højrefløjen samler nu kræfterne i et nyt valgforbund uden om Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.

Aftalen mellem de fem lister og partier skal øge chancen for, at der kommer nye borgerlige kræfter i byrådet efter det kommende kommunalvalg den 16. november.

Det fortæller Nye Borgerliges spidskandidat i Odense, Andreas Møller.

»Det sikrer, at der er nogle partier, som vil noget nyt, der får større chance for at komme ind. Jeg håber selvfølgelig, at Nye Borgerlige står stærkt i det,« siger Andreas Møller.

Forbundet omfatter desuden De LokalNationale, Nyt Odense, Liberal Alliance og Liberaterne, som har den nu tidligere Venstre-mand, Johnny Killerup, i spidsen.

De fem lister og partier har med aftalen givet hinanden håndslag på at undgå stemmespild ved at samle deres stemmer i et valgforbund.

På den måde kan et parti samle overskydende stemmer fra andre partier og veksle det til et helt mandat ved det kommende valg.

Dermed kan stemmer på Nye Borgerlige også komme til at sikre nogle af forbundets andre medlemmer en plads i byrådet.

Hvad siger du så til de vælgere, som måske ikke er så glade for det?

»Sådan er livet. Hvis man står alene, så er der en kæmpe risiko for, at der er flere tusind stemmer, der slet ikke bliver brugt,« fortæller Nye Borgerliges spidskandidat.

Valgforbundet er en rent teknisk aftale om fordeling af stemmer. Så aftalen får ikke Nye Borgerlige til at ændre holdning til noget.

»Vores fokus er stadig på Vollsmose, og hvordan vi kan få flere i arbejde derude. Det her samarbejde er vores måde at forsøge at få succes som et lille parti«.

Aftalen får dog ikke Andreas Møller til at holde sig ude af samarbejdet med de etablerede borgerlige partier i byrådet:

»Vi vil samarbejde med Venstre og De Konservative. Med den her aftale forsøger vi alene at stille os stærkest muligt samt gøre vores vælgeres stemmer gældende stærkest muligt.«