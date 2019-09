Formand for Region Midt er klar til at tage varslede besparelser for Aarhus Universitetshospital af bordet.

Aarhus Universitetshospital slipper for millionbesparelser de kommende år med den nye budgetaftale mellem regeringen og regionerne.

Det er indstillingen hos regionsrådsformand Anders Kühnau (S), Region Midtjylland.

- Samlet set er det et bedre resultat, end jeg havde turde håbe på. Og det gør, at jeg vil indstille til regionsrådet, at vi tager besparelser for 275 millioner kroner for universitetshospitalet af bordet, siger han.

Aftalen sikrer et ekstraordinært tilskud på 100 millioner kroner til flytteudgifter.

Det er udgifter, der er opstået ved at flytte de fire eksisterende sygehuse sammen på én matrikel.

Derudover kommer et generelt løft, der sikrer Region Midtjylland cirka 180 millioner kroner ekstra næste år.

- Det er et varigt løft, og det er meget mere værd end et éngangsbeløb, siger Anders Kühnau.

Selv om der er penge på vej til det østjyske sygehus, er problemerne ikke forsvundet med et trylleslag.

Tidligere på året blev det meldt ud, at sygehuset skal spare 150 millioner kroner i indeværende år. Den besparelse gælder stadig.

- De 150 millioner kroner står ved magt. Det har vi besluttet, og det er ved at blive gennemført, siger Anders Kühnau.

Det er således opfølgende besparelser i 2020, 2021 og 2022 på i alt 275 millioner kroner, der tages af bordet, hvis det står til regionsrådsformanden.

- Det er min indstilling. Men jeg skal understrege, at det forudsætter, at alle i regionsrådet er enige i, at vi prioriterer Aarhus Universitetshospital, siger Anders Kühnau.

Om resten af regionsrådet er enige med formanden vil stå klart, når budgetdrøftelserne om kort tid går i gang.

Det samlede budget for næste år ventes vedtaget 30. oktober.

/ritzau/