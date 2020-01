Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale, der skal sikre 1000 flere sygeplejersker næste år.

Regeringen har indgået en aftale med Danske Regioner, der skal sikre, at der kommer 1000 flere sygeplejersker i 2021, som det blev aftalt i finansloven i december. 500 af sygeplejerskerne skal findes i år.

Aftalen, der bliver bakket op af Dansk Sygeplejeråd, bliver præsenteret fredag i Finansministeriet.

Finansminister Nicolai Wammen (S) glæder sig over aftalen, men erkender samtidig, at det ikke bliver en let opgave. For lige nu er der simpelthen ikke sygeplejersker nok.

- Det er samtidig vigtigt at sige, at det ikke er noget, man gør med et fingerknips, siger han.

- Det kræver, at man får nogle, der er på deltid i dag, til at gå på fuld tid. At man får nogle, der har forladt faget, til at komme tilbage.

- Og at vi bliver bedre til, at flere af de sygeplejestuderende, der begynder på uddannelsen, rent faktisk også gør den færdig, siger finansministeren.

Nicolai Wammen har tillid til, at målet bliver nået. Også på grund af opbakningen fra Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd samt de midler, som blev sat af på finansloven for i år.

I december nåede S-regeringen til enighed med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet om at sætte 300 millioner kroner af i år og 600 millioner kroner årligt fra næste år til at ansætte flere sygeplejersker.

Mere personale på sygehuse skal gå fra deltid til fuld tid, og alle nye stillinger bliver slået op på fuld tid.

Der indføres bedre introduktionsforløb for nyuddannede, og der skal være bedre sammenhæng i praktikforløb med henblik på at mindske frafaldet på uddannelserne.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), glæder sig over aftalen.

- Nu venter der så en stor opgave med også at finde de her medarbejdere, for der er ikke særlig mange ledige sygeplejersker, siger hun.

Stephanie Lose erkender, at det ikke er muligt at sige definitivt, om målet om 1000 sygeplejersker bliver nået næste år.

- Jeg kan ikke give en garanti for, at vi har 1000 flere sygeplejersker (næste år, red.), for de er der ikke.

- De skal findes ved en lang række forskellige initiativer, og hvad effekten er af dem, er det i sagens natur svært at spå om, siger hun.

Hos Dansk Sygeplejeråd er formand Grete Christensen tilfreds med aftalen.

Hun peger på, at dialogen med sygeplejerskerne bliver afgørende for at sikre, at der kan skaffes flere og få nogle sygeplejersker til at gå op på fuld tid.

- Pengene er der til det, så nu skal vi i de udvalgte afdelinger fokusere på at skabe noget sammen med de sygeplejersker, der er i de afdelinger.

- Så er jeg helt sikker på, at vi vil kunne nå målet, siger hun.

