Vedtagelsen af en epidemilov er udskudt grundet en afstemningsfejl. Behandlingen ventes genoptaget tirsdag.

Der er tirsdag sket en fejl under afstemningen om den nye epidemilov i Folketingssalen. Det siger formand for Sundhedsudvalget Jane Heitmann (V) fra Folketingets talerstol.

Forløbet op til afstemningen har været præget af tumult, ændringsforslag i sidste øjeblik og skiftende flertal kort før afstemningen af loven, som det haster med at få gennemført.

Det fremgår ikke præcist, hvad problemet er, men en sekretær fra udvalget oplyser, at det skyldes en fejl. Derfor blev lovbehandlingen afbrudt tirsdag.

- Jeg kan konstatere, at der er sket en fejl i afstemningerne, og jeg skal derfor anmode om, at behandlingen afbrydes, og sagen tages tilbage til udvalget, siger Jane Heitmann.

Folketinget er tilsyneladende ved en fejl kommet til at vedtage et ændringsforslag, som der ikke var flertal for.

Det er ændringsforslag ni om "særlige betingelser for at fastsætte restriktioner for personers egen bolig". Det er De Radikale imod, men medlemmerne kom til at stemme ja, da der ved en fejl stod i papirerne, at de støttede forslaget.

Det fik den fungerende formand for lovbehandlingen til at afbryde afstemningen efter en halv time, da fejlen blev opdaget.

- Hvis ikke afstemningen begæres, så vil jeg betragte det stillede forslag om, at sagens behandling standses, og at forslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling, som vedtaget, siger første næstformand for Folketinget Karen Ellemann (V).

Det er fortsat ventet, at lovforslaget til en ny epidemilov skal vedtages tirsdag. Behandlingen af lovforslaget ventes genoptaget inden tirsdag aften.

Lovforslaget er nu sendt til ny behandling i Sundhedsudvalget. Mødet ventes at vare en halv time. Planen er at skrive et nyt ændringsforslag, der skal fjerne det ændringsforslag, som Folketinget ved en fejl har vedtaget.

Vedtagelsen af det samlede lovforslag haster, da en ny lov skal gælde fra 1. marts, hvor den gamle udløber.

Det kan betyde, at regeringens møde tirsdag aften med partilederne om en delvis genåbning bliver forstyrret. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ventes at følge vedtagelsen af epidemiloven i Salen.

Det kan ministeriet dog endnu ikke bekræfte.

/ritzau/