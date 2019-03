Det brtiske parlament skal onsdag aften stemme om et brexit uden aftale - et no-deal brexit. Bliver det et nej til no-deal, skal de stemme igen torsdag om, hvorvidt man vil bede EU om en udskydelse for brexitdatoen 29. marts. Følg aftenens afstemning live i tv-signalet ovenfor eller i bloggen herunder.