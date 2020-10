Morten Østergaard blev efter en sommerfest i juni 2016 anmeldt for sexchikane af en praktikant i partiet.

Det fortæller to tidligere medarbejdere. De ønsker at være anonyme, men B.T. kender identiteten på dem begge.

Sommerfesten i Radikale Venstre blev holdt 24. juni i Carlsbergs lokaler i København som afslutning på den politiske sæson.

Under festen krænkede Morten Østergaard den unge praktikant, som ikke ønsker at stå frem med navn. B.T. kender dog hendes identitet.

Morten Østergaard melder sin afgang efter gruppemøde i den Sorte Diamant København. Sofie Carsten Nielsen overtager titlen som politisk leder hos de Radikale.De Radikale holder gruppemøde efter flere dagens tumlen rundt med Lotte Rods krænkelsessag, i den Sorte Diamant i København, onsdag den 7. oktober 2020.

Senere på sommeren anmeldte praktikanten Morten Østergaard for sexchikane til partiets kommunikationschef, David Aurvig. Men herefter hørte hun aldrig mere.

Ifølge B.T.'s kilder var den daværende radikale leder beruset til sommerfesten, da han begav sig ud på dansegulvet.

Her dansede han med den 21-årige praktikant, der lige var stoppet i partiet. Men dansen udviklede sig til, at Morten Østergaard tog hende på balderne.

Desuden hev han gentagne gange i hendes trusser og bh gennem kvindens kjole. Hun forsøgte gentagne gange at fjerne hans hænder.

Da festen sluttede omkring klokken 01, tog en håndfuld medarbejdere og Morten Østergaard videre på værtshuset Bobs Hytte på Vesterbro.

En tidligere medarbejder fortæller, at Morten Østergaard og den kvindelige praktikant gik et par meter bagved på vej til værtshuset.

»Så ser jeg det selv flere gange - hver gang jeg vender mig om og kigger på dem, fjerner Morten sin hånd fra hendes røv,« siger medarbejderen og fortsætter:

»Det sker gentagne gange, hvor jeg begynder at holde øje med dem og bliver ved med at kigge, da hun jo tidligere har sagt til mig, det var ubehageligt, og hun havde afvist ham ved at fjerne hans hænder.«

Han fortæller videre:

»Vi kommer ind på Bobs Hytte, et værtshus på Vesterbro. Jeg prøver ligesom at lægge mig imellem de to og gøre det svært for ham. Han er meget beruset.«

Morten Østergaard meddelte fredag på Facebook, at der har været tre sager om sexchikane hos De Radikale, hvor kvinder har været udsat for uønsket seksuel kontakt fra Morten Østergaard

Til sidst stopper Morten Østergaard sin pågående adfærd over for kvinden, fordi en flok værtshusgæster spørger, hvad Morten Østergaard laver på Bobs Hytte, fortæller den tidligere medarbejder.

Han sendte Morten Østergaard hjem i en taxa. Efterfølgende blev han sammen med praktikanten og talte om, hvad der var sket.

Senere på sommeren henvendte praktikanten sig til De Radikales kommunikationschef, David Aurvig, der også var kvindens tidligere praktikantvejleder.

Det endte med, at de tog et møde. Her brød praktikanten grædende sammen, da hun fortalte, hvad der var sket.

David Aurvig fortalte hende, at han sammen med den organisatoriske chef, John Bo Northroup, ville tage en snak med Morten Østergaard.

Praktikanten hørte aldrig fra dem igen, og hun fik aldrig en undskyldning fra Morten Østergaard.

Den organisatoriske chef, John Bo Northroup, siger til B.T., at han ikke vil kommentere sexschikanesagen fra 2016.

De Radikale meddeler B.T., at partiet hverken kan be- eller afkræfte sagen af hensyn til persondatalovgivningen. Af samme grund vil David Aurvig heller ikke kommentere forløbet i sommeren 2016.

Fredag skrev Morten Østergaard på Facebook, at han for flere år siden i fortrolighed af ansatte chefer var blevet gjort opmærksom på tre kvinder, som har følt sig udsat for uønsket seksuel kontakt fra Østergaard.

B.T. har forsøgt at få Morten Østergaards kommentar til anklagerne, men han er ikke vendt tilbage.