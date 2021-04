Danmarks Radio har været helt fremme i dækningen af Meld og Feld-sagen, der har sendt Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, for retten. Tiltalt for dokumentfalsk og misbrug af EU-midler for 98.000 kroner

Danmarks Radio har sågar indstillet sig selv til journaliststandens fornemste pris, Cavlingprisen, for de 'dagsordensættende afsløringer'.

Men nu kan B.T. afsløre, at DRs EU-korrespondent Ole Ryborg, der har været førstemanden på DRs dækning, selv har spillet en rolle i Meld og Feld-sagen.

Det var nemlig Ole Ryborg selv, der gik til EUs antisvindelenhed, Olaf, med de sprængfarlige oplysninger, der fik efterforskningen af Dansk Folkeparti til at udvikle sig.

Mens kommunerne på Vestkysten får 1 mia. af staten til at sikre deres kyster, skal kommune i Nordsjælland selv betale. DF's Morten Messerschmidt finder det uretfærdigt. Foto: Mathias Svold

Det viser en tre sider lang afhøringsrapport fra Olaf, som B.T. har kendskab til.

Mødet med Olaf fandt sted 13. oktober 2016 på Ole Ryborgs foranledning. Til stede var to efterforskere fra Olaf, Alberto Pontenza og Nadine Kolloczek.

På det tidspunkt var Olaf allerede i gang med at kigge DF efter i sømmene, efter DFs EP-medlem Rikke Karlsson ni måneder tidligere advarede om suspekte forhold i Meld og Feld, hvor Messerschmidt sad i ledelsen.

Men da Ole Ryborg mødte op med en stak papirer, blev sagen straks langt mere alvorlig for Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt.

Det var blandt andet her, at Olaf første gang hørte om EU-midlerne til det famøse DF-sommergruppemøde i Skagen, som i dag – næsten fem år senere – har ført til en tiltale mod Morten Messerschmidt.

21 Søndag kan nu i detaljer fortælle om nye sager, der igen involverer Morten Messerschmidt og EU-midler. Ole Ryborg, EU-korrespondent hos Danmarks Radio.

Inden DRs EU-korrespondent forlod mødet med Olaf, krævede han ifølge afhøringsrapporten et såkaldt 'clean copy'. Oversat til dansk: Ingen spor kunne føre tilbage til, at oplysningerne kom fra ham.

Tre dage efter mødet tonede Ole Ryborg frem i '21 Søndag' – i bedste sendetid – med afsløringen om, at Olaf nu har udvidet en efterforskning af Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt for mulig svindel med EU-midler.

»'21 Søndag' kan nu i detaljer fortælle om nye sager, der igen involverer Morten Messerschmidt og EU-midler. Det, der altså også er danske skattekroner,« sagde Ole Ryborg i et længere indslag.

»Vi har fået adgang til en række interne dokumenter. Og i stakken er der ifølge eksperter flere helt nye eksempler på, hvordan EU-støttekroner er gået til Dansk Folkeparti,« sagde Ole Ryborg om den nye efterforskning af Messerschmidt.

DR's EU-korrespondent har været en af de førende journalister i dækning af Meld og Feld-sagen. Men nu viser det sig, at han selv har spillet en afgørende rolle i sagen. (Foto: Linda Kastrup/Scanpix 2014) Foto: Linda Kastrup

Men Ryborg nævnte intet om, at han selv havde leveret ammunitionen mod Dansk Folkeparti til Olaf.

Ud over det omtalte sommergruppemøde, som delvis blev finansieret af EU-midler, fortalte Ole Ryborg til Olaf, at Morten Messerschmidt havde skaffet EU-midler gennem Meld og Feld til en besøgsdelegation, der skulle besøge EU-Parlamentet.

Men på det tidspunktet for delegationens planlagte besøg var parlamentet lukket, påpegede Ole Ryborg. Desuden henledte han efterforskernes opmærksomhed på, at Messerschmidt befandt sig på Bakken med sin kæreste, Dot Wessmann, på det pågældende tidspunkt.

Ole Ryborg var dog langtfra færdig.

Berlingske Fonds prisuddeling i konferencesalen hos Berlingske Media i Pilestræde i København d. 7. januar 2014. Uffe Ellemann-Jensen overrækker Berlingske Fonds journalistpris 2014 til Ole Ryborg modtager (tv). (Foto: Linda Kastrup/Scanpix 2014) Foto: Linda Kastrup

Han fortalte efterforskerne, at Morten Messerschmidt har skaffet næsten en halv million kroner fra Meld til sin gode ven og sangloge-kammerat Nicolai Bøegh (K) som betaling for annoncekampagner til Messerschmidt og Dansk Folkeparti.

Endelig viste DR-profilen et billede fra sociale medier af Messerschmidt med en dyr rødvin. En vin til mindst 200 dollar, anslog Ryborg.

Ifølge afhøringsrapporten mente Ryborg, at det også var værd at se nærmere på.

I dag er langt de fleste anklager lagt i graven. Tilbage står kun tiltalen for dokumentfalsk og misbrug af 98.000 kroner mod DFs næstformand.

Vi (DR, red.) er ikke en del af en efterforskning og skal heller ikke bidrage til den. Thomas Falbe, nyhedschef hos DR Nyheder

B.T. har været i kontakt med Ole Ryborg, der henviser til ledelsen i Danmarks Radio.

Her afviser nyhedschefen i DR Nyheder, Thomas Falbe, at der er noget suspekt i Ole Ryborgs metode.

»Vi var ikke i gang med at orientere Olaf om noget som helst. Vi forsøger at få oplysninger til baggrund fra Olaf om, hvorvidt det, vi sidder med, er genstand for deres efterforskning. Det får vi meget lidt ud af. Men jeg kan ikke redegøre for, hvordan han har sammenfattet det i et efterfølgende notat,« siger han til B.T.s mediemagasin Q&Co.

»Det er fuldstændig almindelig journalistisk praksis at forsøge at få en historie bekræftet,« fortsætter han.

Det fremgår tydeligt af rapporten, at Ole Ryborg gerne vil udlevere sine oplysninger, men betinger sig, at ingen må vide, at Olaf har det fra ham. Såkaldt 'clean copy'. Er det normal journalistisk praksis?

»Det er utrolig vigtigt, at man holder tingene adskilt. Vi (DR, red.) er ikke en del af en efterforskning og skal heller ikke bidrage til den,« siger Thomas Falbe.

»Jeg har selvfølgelig talt med Ole Ryborg om det her, og han har ingen erindring om dokumenter, han har overbragt, eller en aftale om at indgå i en efterforskning,« siger han.