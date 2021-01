Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen lancerer nu sit nye politiske projekt.

På en ny hjemmeside præsenterer Lars Løkke sine politiske visioner som løsgænger, hvor et opgør med blokpolitikken og et samarbejde blandt midterpartierne står øverst på dagsordenen.

Men endnu mere interessant er, at Løkke i første omgang vælger at oprette et 'netværk' eller 'mødested', som han kalder det. Ikke et nyt parti, som ellers har været brandvarmt på rygtebørsen.

'Danmark har mange partier, og man skal ikke lave et nyt, hvis det ikke føles rigtigt helt ind i marven. Men måske er der basis for et nyt mødested,' skriver han på hjemmesiden.



'Unge ville nok kalde det en bevægelse. Jeg foretrækker at kalde det et mødested,' fortsætter han.

Men Lars Løkke selv vil ikke afvise, at det kan udvikle sig til et nyt parti, skriver han i sms til B.T.:

»Jeg har fået mange henvendelser fra mennesker, som gerne ser situationen brugt til et opbrud i dansk politik og et nyt parti. Om der er basis for det, ved jeg helt ærligt ikke. Det skal føles helt rigtig ind i marven. Men jeg er opmuntret af de mange positive henvendelser, og derfor nu et forpligtende netværk. Om det ‘bare’ bliver velkommen, inspiration til mit virke eller noget meget større, kan kun tiden vise.«

Det, som dog ligger fast, er, at Lars Løkkes nye 'oprør fra midten', som han har kaldt det, i første omgang skal drives gennem et netværk af ligesindede.

(ARKIV) Tidligere formand Lars Løkke Rasmussen er rørt da han hyldes ved Venstres landsmøde i Herning Kongrescenter, lørdag den 16. november 2019. Det var en vred og skuffet Lars Løkke Rasmussen, der i 2019 kastede håndklædet i ringen og forlod formandskabet i Venstre. I ny bog åbner han op for genkomst. Det skriver Ritzau, lørdag den 29. august 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (ARKIV) Tidligere formand Lars Løkke Rasmussen er rørt da han hyldes ved Venstres landsmøde i Herning Kongrescenter, lørdag den 16. november 2019. Det var en vred og skuffet Lars Løkke Rasmussen, der i 2019 kastede håndklædet i ringen og forlod formandskabet i Venstre. I ny bog åbner han op for genkomst. Det skriver Ritzau, lørdag den 29. august 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Lars Løkke meldte sig 1. januar ud af Venstre efter 40 år i partiet. Han nåede både at være partiformand i over 10 år og statsminister af to omgange.

Udmeldelsen kom, efter at han i august 2019 blev sparket ned fra formandsstolen i Venstre på et dramatisk hovedbestyrelsesmøde i Brejning tæt ved Vejle.

Siden har Løkke haft en relativ stille tilværelse i dansk politik. I hvert fald indtil nu.

Han forklarede sit farvel til Venstre med grundlæggende uenigheder om den politiske linje under Jakob Ellemann-Jensen, hvor Løkkes tanker om et bredt samarbejde med bl.a. Radikale Venstre og Socialdemokratiet henover midten er blevet skudt ned.

'Jeg vil gerne være en aktiv stemme i overgangens og håbets tid, men det kræver, at jeg sætter mig selv fri,' skrev Løkke på Facebook.

Men mellem linjerne skrev Lars Løkke også, at fyringen af Inger Støjberg som Venstres næstformand var dråben, der fik bægeret til at flyde over.

'Det har ikke været nogen let beslutning, men den er modnedes over tid – og de seneste dage har gjort mig sikker i min sag. Jeg troede ellers det var en engangsforeteelse, at medlemsdemokratiet i Venstre blev kortsluttet af partiets forretningsudvalg,' skrev Løkke.