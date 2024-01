Det er en stor hyldest, når et barn bliver opkaldt efter en anden.

Og det virker til, at Bergur Løkke og partner Simone har været i den nærmeste familie for at finde navnet til deres søn.

I hvert fald ligner det grangiveligt, at barnet er opkaldt efter Bergurs Løkkes far, som er Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister og formand for Moderaterne.

Det afslører Bergur Løkke i et lykønskningsopslag på Instagram til sin kæreste.

'Kæmpe stort tillykke med fødselsdagen skat fra Herman Lars, Atlas og mig,' skriver Bergur Løkke, der er medlem af Europa-Parlamentet for Moderaterne.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Bergur Løkke Rasmussen (@bergurloekke)

Til B.T. bekræfter Bergur Løkke, at Herman Lars er opkaldt efter farfar Lars Løkke Rasmussen.

Ifølge Billedbladet, så har Lars Løkke Rasmussen nemlig i lang tid drømt om blive bedstefar.

»Han har jo længe drømt om at få nogle børnebørn. Han er god til at være farfar, og han ringer hele tiden for at høre, om det går godt,« fortæller Bergur.

Den lille dreng kom til verden tilbage i oktober 2023.

Det nyeste medlem af klanen kom til verden med en vægt på 3760 gram.

Barnet blev også budt velkommen til verden af sin farfar, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

'Det blev en særlig weekend,' skriver den nybagte farfar på sin profil på Instagram.

'Fredag blev vores ældste søn, Bergur Løkke Rasmussen, og Simone Spånberg forældre til denne herlige lille purk. Farmor og farfar (Sólrun og jeg skal lige vænne os til titlerne) er ikke bare stolte. Vi er ved at svømme over i ren lykkefølelse,' skriver Lars Løkke Rasmussen.