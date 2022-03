Justitsministeriet oplyser, at det har kostet lige omkring 4,5 millioner kroner at tage sig af de nigerianske pirater, som danske soldater fra fregatten Esbern Snare kom ildkamp med og sårede en af i slutningen af november.

For det beløb kan du ansætte godt ni sygeplejersker i et år eller - ifølge Boliga - netop nu få en femværelses villa i Gentofte for, hvis du kan leve med, at den ligger klods opad Motorring 3.

Det er helt urimeligt, mener Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti, som netop har spurgt justitsminister Nick Hækkerup til omkostningerne, som nu er lagt frem.

»Det er en kæmpe skandale, at vi har bekostet så mange penge på en såret pirat fra Nigeria. Han skulle aldrig have været sendt til Danmark,« siger Skaarup.

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti

Danske styrker dræbte fire soldater, som lå i kølerum på Esbern Snare i cirka to måneder. Fire pirater – inklusive den sårede – blev taget til fange, men de tre uskadte blev løsladt i en gummibåd og peget i retning af den nigerianske kyst i starten af januar måned.

De samlede omkostninger er brugt på et omfattende bureaukrati, som Justitsministeriet har gjort op.

Rigspolitiet oplyser, at de har brugt cirka 1,0 million kroner på »løn, merarbejde og tillæg« til 14 udsendte medarbejdere, som har »anvendt cirka 300 timer på planlægning og koordination«.

Derudover skønner Rigspolitiet og Rigsadvokaten, at der er brugt cirka 1,6 millioner kroner på »rekvireret fly, medfølgende læge, covid-19 test, transport, hotel, retsgenetiske undersøgelser mv.«

National enhed for Særlig Kriminalitet oplyser, at de har brugt cirka 1,0 million kroner på seks polititjenestemænd, samt en administrativ medarbejder, som samlet set har brugt 1.400 arbejdstimer på at efterforske sagen. Det omfatter blandt andet »udlæsning af data fra mobiltelefoner og analyse samt til blandt andet våben-, patron- og fingeraftryksundersøgelser« og »overhead til it, husleje mv.«

Justitsminister Nick Hækkerup oplyser, at det har kostet cirka 4,5 millioner kroner at tage sig af piraterne, som danske styrker fra fregatten Esbern Snare tog til fange i november måned

Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet oplyser, at deres udgifter har været cirka 600.000 kroner. De er gået til »fire anklagere, herunder en senioranklager, en specialanklager, en vicestatsadvokat og en statsadvokat fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet og National enhed for Særlig Kriminalitet,« oplyser Justitsministeriet.

De fire anklagere har brugt cirka 500 arbejdstimer i perioden 24. november til 26. januar. Desuden har tre andre anklagere fra Rigsadvokaten også brugt sammenlagt 200 timer på sagen, men det er inkluderet i de 600.000 kroner.

Så oplyser Domstolsstyrelsen, at der er blevet afholdt retsmøde i cirka seks timer, hvor der er brugt mellem 5.000 og 10.000 kroner, på byretsdommerens og en kontorfunktionærs løn, samt nogle udgifter til drift.

Til sidst oplyser Kriminalforsorgen, at de -–meget præcist -–har brugt 45.635 kroner på at varetægtsfængsle den sårede pirat.

»Man skulle have fundet en løsning i nærområderne og fundet et land, som kunne have taget imod ham. Det kan godt være, at det indebar en vis risiko for ham, men han er jo selv ansvarlig for sine handlinger,« siger Peter Skaarup.

Justitsminister Nick Hækkerup har dog tidligere sagt, at det ikke var muligt at lave sådan en aftale, som Peter Skaarup efterlyser.

»Regeringen ønsker på ingen måde, at de formodede pirater kommer til Danmark, men i det ene ud af de fire tilfælde var der desværre ikke andre muligheder,« sagde ministeren tilbage i januar.

Den 39-årige pirat, der har fået amputeret benet, sidder fortsat fængslet i Danmark og afventer sin retssag, hvor han er sigtet for forsøg på manddrab. Ingen ved endnu hvad den sag kommer til at koste.