Staten regner med at skulle bruge 2,3-2,8 milliarder kroner i erstatninger til minkavlere.

Det bliver en stor udskrivning for den danske stat, at alle landets 15-17 millioner mink skal slås ihjel. Den samlede pris kan ende på over fem milliarder kroner for aflivningen alene.

Først og fremmest vil det koste staten mellem 2,3-2,8 milliarder kroner i erstatning til minkavlerne.

Det oplyste fødevareminister Mogens Jensen (S) i et folketingssvar i sidste uge - altså inden beslutningen var taget.

Derudover vil alle 1100 minkfarme skulle rengøres og desinficeres, hvilket vil koste yderligere 2,4 milliarder kroner.

Derudover vil der være udgifter til at destruere dyrene og arbejdet med at aflive dem - herunder til lønninger, udstyr og administration.

- De samlede udgifter hertil vil i høj grad afhænge af omfanget af smittede besætninger og tilrettelæggelsen af arbejdet og kan ikke estimeres nærmere i øjeblikket, skriver Mogens Jensen.

Den præcise regning for staten til erstatninger afhænger delvist af, hvor stor en andel af de knap 1100 farme, der er smittede, da erstatningen er lidt lavere for smittede farme.

Samtidig er der to modeller for erstatning, som enten er en straksudbetaling - eller at man afventer og får en udbetaling næste år, der er afhængig af markedsprisen på skind.

Ud over det lagde regeringen onsdag op til, at minkavlerne kan få 20 kroner per skind, hvis de tømmer deres farm inden for 10 dage. Det tal er ikke med i ministeriets estimat.

Hvis alle 15-17 millioner minkavlere følger den model, kan det give en yderligere regning på over 300 millioner kroner.

Ud over de nævnte beløb har regeringen også lagt op til at lave hjælpepakker direkte målrettet minkbranchen.

Blandt andet Venstre mener, at situationen er et sammenligne med ekspropriation, som når en husejer bliver tvunget til at flytte, hvis der skal bygges en motorvej, hvor staten køber huset.

Partiet mener derfor, at staten på samme vis skal tilbyde at købe jord og bygninger, fordi minkavlerne er tvunget til at lukke ned.

Minkene skal slås ihjel, fordi Statens Serum Institut (SSI) har fundet en ny mutation blandt 12 smittede personer, som har fået smitten overført fra mink.

Mutationen af virusset vil størstedelen af de vacciner, der er ved at blive udviklet, ikke beskytte optimalt imod, lyder vurderingen fra SSI.

/ritzau/