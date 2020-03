Nøgne aktivister kræver, at regeringen fortæller sandheden om klimakrisen og mindsker udledning til netto nul.

Spørgetimen i Folketinget blev tirsdag afbrudt af uro fra aktivister, der havde taget tøjet af for at skabe opmærksomhed om deres sag.

Derfor måtte partiledernes spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen (S) vente, da spørgetimen blev indledt klokken 13. Den blev kort efter afbrudt.

Ikke lang tid efter at aktivisterne havde smidt tøjet og blottet deres budskaber og bare hud, kom politi iført uniform og maskinpistol løbende ind på Christiansborg.

Aktivisterne blev iført håndjern i form af strips om hænderne. De blev tilbageholdt ved Folketingets tilskuerpladser i en halv time til tre kvarter.

Uden for Christiansborg ventede en håndfuld politibiler.

Aktivisterne afbrød mødet i protest mod regeringens "utilstrækkelige handling overfor miljø- og klimakatastrofen".

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Extinction Rebellion. Det er et internationalt netværk for klimaaktivister.

- Under spørgetimen afklædte rebellerne sig i Folketingssalen og limede sig fast til gelænderet med budskaber skrevet på deres kroppe. Dette gjorde de for at vise den nøgne sandhed om klimakatastrofen, lyder det i meddelelsen.

Organisationen har tre krav. Det første er, at regeringen skal fortælle "sandheden" om miljø- og klimakrisen. Regeringen skal også reducere landets udledninger af drivhusgas til netto nul i 2025. Og så skal den oprette et klimaborgerting.

- Ved at afklæde os i Folketingssalen putter vi os selv i en utrolig sårbar position. Dette er for at synliggøre den sårbarhed, vi som mennesker står i overfor det kommende klima- og samfundskollaps, siger Nynne Juul i pressemeddelelsen.

De er utilfredse med den måde, regeringen er ved at udforme en kommende klimalov på.

Konkret mener aktivisterne, at de 13 partnerskaber, der skal implementere klimaloven og stammer fra primært erhvervslivet, giver større mulighed for at bremse og forme den grønne omstilling.

Størstedelen af Folketingets partier præsenterer tirsdag eftermiddag deres ønsker for en klimahandlingsplan til klimaminister Dan Jørgensen (S).

Planen skal konkretisere, hvordan klimalovens mål om 70 procents CO2-reduktion i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990 skal nås.

/ritzau/