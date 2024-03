I Danmark nærlæses hollandsk ordre om at stoppe eksport af flydele til Israel. Drøftelser er i gang.

Hos Udenrigsministeriet er man i gang med at dykke nærmere ned i en hollandsk afgørelse, hvor Hollands regering beordres til at få stoppet eksporten af flydele til Israel.

Udenrigsministeriet i Danmark er ligeledes gået i dialog med ligesindede lande om afgørelsen og dens betydning. Det oplyser ministeriet i et skriftligt svar.

Den hollandske regering har anket afgørelsen, som har fået flere organisationer samt Enhedslisten til at opfordre Danmark til at stoppe militæreksport til Israel.

- Udenrigsministeriet noterer sig den nederlandske landsrets dom i en sag, som omhandler leveringen af dele til F-35-fly til Israel fra et regionalt lager i Nederlandene.

- Udenrigsministeriet er i gang med at afdække dommens nærmere indhold og er i kontakt med vores ligesindede herom, skriver Udenrigsministeriet i svaret.

Ministeriet lægger desuden vægt på, at regeringen i Holland har anket.

Det var mandag, at appeldomstolen gav ordren. Her lød det, at det er ubestrideligt, at der er en "klar risiko for", at de eksporterede flydele til flytypen F-35 bruges ved alvorlige krænkelser af international humanitær lov i forbindelse med situationen i Gaza.

Da Hollands regering har anket afgørelsen, er der stor sandsynlighed for, at sagen ender i Højesteret.

Amnesty International Danmark og Mellemfolkeligt Samvirke har begge opfordret den danske regering til et eksportstop, der svarer til det, som appeldomstolen i Holland har beordret.

På Christiansborg har Enhedslistens udenrigsordfører, Trine Pertou Mach, indkaldt både udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og erhvervsminister Morten Bødskov (S) i samråd om sagen.

Det skrev hun mandag på det sociale medie X:

- Stop for dansk våbeneksport til Israel nu, skrev Trine Pertou Mach.

/ritzau/