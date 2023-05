Nordfyns borgmester annoncerede mandag sin afgang efter en episode med et kys til en julefrokost – men han kan ikke selv huske, at det er sket.

Det fortæller den nu afgåede borgmester Morten Andersen (V) til B.T.

»Jeg kan bare konstatere – og det er det, jeg har sagt hele tiden – jeg erindrer ikke, at jeg har kysset den kvinde.«

Konkret går beskyldningerne mod borgmesteren på, at han skulle have kysset med en kvindelig ansat på dansegulvet under en kommunal julefrokost i december 2022.

Selvom han ikke selv husker det, erkender han, at episoden har fundet sted, hvilket han også skrev i sin oprindelige afskedsannoncering på Facebook.

Hvorfor skriver du det, hvis du ikke kan huske det?

»Det er fordi, jeg har fået det forelagt, at det har jeg,« siger borgmesteren, der dog ikke fortæller yderligere om, hvordan det er blevet forelagt for ham.

Hvorfor kan du ikke huske, at det er sket?

»Det er det, man kan spørge sig selv om, når jeg kan huske så meget andet, der er sket til den julefrokost. Men det må jeg bare sige: Det kan jeg ikke. Men jeg har taget konsekvensen af det.«

Er det fordi, du havde fået lidt rigeligt at drikke?

»Jamen altså, det var en julefrokost. Det erkender jeg fuldt ud. Fik deltagerne noget at drikke? Ja. Gjorde jeg også? Ja. Men igen: Jeg husker meget fra den julefrokost.«

Borgmesteren meldte sin afgang mandag, efter økonomiudvalget i Nordfyns Kommune under et møde med borgmesteren torsdag erklærede mistillid til ham.

Et medlem af udvalget, Kasper Solberg (S), sagde mandag til B.T., at udvalget mistede tilliden til ham, fordi han i første omgang løj om episoden og benægtede, at den havde fundet sted.

Forklaringen, som B.T. har forelagt for borgmesteren, giver han dog ikke meget for:

»Jeg tror mere, det her forsøg på at sige, at jeg er utroværdig, skyldes, man kan se i folkestemningen, at det her ikke er en krænkelsessag. Så siger man: 'OK, det handlede ikke om det',« siger Morten Andersen.

Han vil dog ikke komme nærmere ind på, om mistilliden på mødet blev rejst mod ham, fordi han skulle have løjet, eller fordi han havde kysset med kvinden, da han ikke vil referere fra et lukket møde.

Morten Andersen, mener du i dag, at du har kysset med den kvinde?

»Det tager jeg til efterretning, at det har jeg.«

