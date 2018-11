Leverandør fik 447.000 kroner for at opbevare møbler til det skandaleramte forbrændingsanlæg Amager Bakke.

Det kom til at koste dyrt, da møbler for 2,5 millioner kroner, der skulle bruges i det nye affaldsanlæg Amager Bakke, måtte placeres på et lager hos møbelforretningen Paustian.

Selskabet bag Amager Bakke - Amager Ressourcecenter - betalte således 447.000 kroner til Paustian, da opførelsen af anlægget blev forsinket, og de indkøbte møbler ikke kunne rykkes ind til den planlagte tid.

Det skriver DR P4 København.

Amager Ressourcecenter er et fælleskommunalt selskab ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommuner.

Det store beløb for opbevaringen undrer rådmand i Frederiksberg Kommune SF's Balder Mørk Andersen. Han kalder det "en dårlig aftale".

- Jeg er ikke sikker på, det er foregået så klogt, som det burde gøre i et offentligt ejet selskab.

- Amager Ressourcecenter er en stor kunde. Det kunne jo være, man havde været i stand til at forhandle sig til en bedre ordning end den her, siger Balder Mørk Andersen til DR P4 København.

Også professor i samfundsvidenskab Bent Greve fra RUC undrer sig over, at prisen for opbevaringen endte på næsten en halv million kroner.

- Det beløb, man har betalt, står jo ikke i rimeligt forhold til den samlede udgift ved det her indkøb, siger han til DR P4 København.

Hos Amager Ressourcecenter ærgrer direktør Jacob Hartvig Simonsen sig over de store omkostninger. Men direktøren forklarer, at selskabet uden held forsøgte at finde billigere alternativer.

Samtidig understreger han, at man ikke havde regnet med, at det ville blive nødvendigt at opbevare møblerne i ti måneder.

- Målet, for hvornår vi kunne rykke ind i de nye lokaler, blev rykket tre-fire gange. Så vi endte med en omkostning, der var væsentlig højere, end vi havde forventet, siger Jacob Hartvig Simonsen til DR P4 København.

Han forklarer yderligere, at Amager Ressourcecenter først ville overtage ansvaret for møblerne, når der var mulighed for at pakke møblerne ud og tjekke, om alt var, som det skulle være.

Amager Ressourcecenter har længe været i kritisk fokus, da økonomien i og antagelserne for opførelsen af byggeriet af Amager Bakke ikke har holdt stik.

Det har ført til en milliardomkostning og stor debat om, hvorvidt selskabet bag anlægget må importere affald fra andre lande og fra andre dele af Danmark for at gøre projektet rentabelt.

Amager Bakke - der foruden et forbrændingsanlæg skal rumme et taganlæg med blandt andet løbestier og en skibakke - ventes at åbne for offentligheden i foråret 2019.

Selve forbrændingsanlægget har været i prøvedrift siden maj 2017.

/ritzau