Mette Frederiksens forklaring i minksagen er blevet skudt ned af en helt centralt placeret embedsmand.

Igen og igen fastholder afdelingschef i Fødevareministeriet Tejs Binderup, at Mette Frederiksen og regeringen var advaret om, at nedslagtningen af danske mink var ulovlig.

»Vi har lige gennemgået bilagene, og der skriver vi da rimelig tydeligt, at der ikke er hjemmel til at slå dyrene ned. Derfor vidste man det godt (i regeringen, red.), at der ikke var hjemmel,« sagde Tejs Binderup under sin vidneforklaring i Minkkommissionen lørdag.

B.T. har nu gennemgået den skriftlige dokumentation, som ifølge Tejs Binderup viser, at regeringen var advaret.

Binderup var dybt involveret i forløbet og har løbende taget referater fra møder. Endnu vigtigere var han med til at skrive to bilag, der blev afleveret til Mette Frederiksen og de andre ministre til det afgørende møde, hvor regeringen traf beslutningen om at aflive alle mink og dermed lukke erhvervet.

De to bilag blev afleveret som anden og tredje bilag ud af i alt seks bilag.

I begge bilag slås det med Binderups egne ord fast, at der mangler hjemmel til de foreslåede modeller – nemlig en dvalemodel, hvor avlerne må beholde avlsdyr, eller en aflivning af dyrene og dermed tvangslukning af erhvervet.

Dermed fastslog Tejs Binderup under sin afhøring, at alle advarselslamper blinkede.

Mette Frederiksen skulle tirsdag svare på et væld af spørgsmål om hendes rolle i minksagen i både spørgetimen og foran pressen efterfølgende.

»Vores faglige vurdering var, at hvis man slår alle dyr ned, så lukker branchen,« forklarede han lørdag.

»Hvis man lukker noget, så gør man noget aktivt og slår dyrene ned. Så når jeg læser ordet tvangslukke, så dækker det over at slå alle dyrene ned.«

Oprindeligt var Fødevareministeriets bilag tænkt som et selvstændigt hovednotat – et såkaldt cover – til et møde i regeringens økonomiudvalg, men endte med at blive taget med på koordinationsudvalgsmødet.

Her stod Justitsministeriet midlertidig for den koordinerende indsats.

Derfor forsøgte Tejs Binderup at skrive sin advarsel ind i det nye cover, da Justitsministeriet indhentede bemærkninger fra fagministerierne.

Men hans advarsel ender med at blive fjernet fra hovednotatet.

Under afhøringen lørdag så en ny mail dog dagens lys, der rejser spørgsmålet, om Mette Frederiksen overhovedet læste bilagene inden mødet 3. november.

I mailen, der er sendt efter endnu et møde i koordinationsudvalget 20. november, beskriver Tejs Binderup, hvordan statsministeren antyder, at Fødevareministeriets bilag blev »listet med«.

B.T. har spurgt statsministeren, om hun overhovedet læste bilagene til koordinationsudvalgsmødet. Men det vil hun ikke svare på.

»Jeg kan sige, hvad jeg har sagt i mere end et år. Nemlig at jeg var ikke bekendt med den manglende hjemmel. Hver eneste gang, der er en afhøring, vil I kunne stille det samme spørgsmål til det her,« lød det fra Mette Frederiksen på et doorstep efter spørgetimen i Folketinget.