Minister afventer Instrukskommissions vurdering af, om embedsmænd kan stilles til ansvar i sag om asylpar.

Sagen om adskillelse af asylpar, hvoraf den ene af parterne er mindreårig, får konsekvenser for en embedsmand i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

En afdelingschef i departementet bliver fritaget for tjeneste på grund af en delberetning, som Instrukskommissionen mandag er kommet med.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i en pressemeddelelse.

- Jeg vil i øvrigt afvente Instrukskommissionens retlige vurdering af grundlaget for et muligt ansvar for involverede embedsmænd, siger ministeren i meddelelsen.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvem den pågældende er, eller hvad der er grundlag for fritstillingen. Den unavngivne afdelingschef er fritaget for tjeneste "indtil videre".

Sagen begyndte, efter at Berlingske i januar 2016 bragte en artikel om, at der var mindreårige asylansøgere, der var gift og boede med en voksen, og omkring en måned senere udsendte daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) instruksen til Udlændingestyrelsen.

I den lød det, at asylpar, hvor den ene part var under 18 år, skulle adskilles. Døgnet forinden havde ministeren godkendt et internt notat om, at der kunne være par, der ikke kunne adskilles.

Kommissionen har i delkonklusionen vurderet, at Støjbergs instruks var "klart ulovlig". Den har ikke kunnet konkludere, at Støjberg direkte bad embedsmænd om at bryde loven.

At den var klart ulovlig betyder, at ansatte i embedsværket havde pligt til at reagere ved at advare sin overordnede.

/ritzau/