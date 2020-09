Støjberg hævdede, at hun bad embedsmænd følge loven i asylsag, men tilbageholdt mail tegner et andet billede.

Daværende udlændingeminister Inger Støjberg (V) var "rent retligt" ikke forpligtet til at oplyse, at en tidligere afdelingschef mente, at ministeren havde svaret usandt over for Folketinget.

Det var vurderingen fra både Udlændingeministeriet og Justitsministeriet ifølge et referat, der blev fremlagt onsdag i Instrukskommissionen, der er nedsat for at gennemgå sagen om asylpar.

Sagen er, at daværende afdelingschef Lykke Sørensen i Udlændingeministeriet hævder at have orienteret Støjberg og flere embedsmænd på et møde 22. juni 2017 om indholdet af en mail.

Støjberg afviser imidlertid at være blevet orienteret om indholdet.

I mailen stod, at det under et koncerndirektionsmøde i februar 2016 stod klart, at Støjberg ville adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, selv om det gik imod folkeretten.

Støjberg har dog sagt, at det på mødet blev "kommunikeret", at loven skulle holdes. Men mailen antyder, at embedsmændene ikke havde forstået det i så fald.

I et svar til Folketinget havde Støjberg senere oplyst, at der ikke var noget skriftligt materiale fra koncerndirektionsmødet. Men det måtte hun korrigere, fordi en medarbejder i styrelsen i juni 2017 fandt mailen, som kort beskrev, at Støjberg ville have en undtagelsesfri ordning.

Støjberg havde hidtil sagt, at Udlændingestyrelsen på koncerndirektionsmødet blev orienteret om, at der kunne være undtagelser i adskillelsen af asylpar. Men mailen tegner et andet billede.

- Mødet, jeg var til i ministeriet, efterlod ingen tvivl om hendes indstilling til sagen uanset børnekonventionen, skrev styrelsesdirektør Henrik Grunnet i mailen samme dag som mødet.

Støjberg hævder dog, at hun ikke blev orienteret om indholdet af mailen, der var på halvanden linje.

- Nej, de siger, at der er ikke noget i den mail, sagde hun under sin afhøring, at hendes embedsmænd havde sagt til hende under et møde i ministeriet.

Hendes daværende afdelingschef Lykke Sørensen mener på den anden side, at hun orienterede ministeren samt et par embedsmænd og den særlige rådgiver Mark Thorsen.

- Jeg tror, ministeren var ude til et andet arrangement. Hun kom tilbage, hvor jeg orienterede hende og andre om indholdet. Den var ret kort, så det var ikke svært, sagde Lykke Sørensen under sin afhøring.

Under Mark Thorsens afhøring afviste han dog dette.

- Det kan virke syret - for at sige det, som det er - for det er en relativt kort mail, men jeg vidste ikke, hvor kort den er, sagde Mark Thorsen.

Da Christian Hesthaven blev departementschef i Udlændingeministeriet, ringede han i andet henseende i 2019 til Lykke Sørensen, der begyndte at fortælle om, at hun havde orienteret ministeren om mailens indhold.

Men heller ikke han var interesseret i mailens indhold.

- Hun tog hul på det, og så lukkede jeg den ned, for det var ikke det, vi skulle snakke om, sagde han under sin afhøring.

Både Lykke Sørensen og Inger Støjberg er indkaldt til genafhøring.

På mødet 22. juni 2017 i Udlændingeministeriet blev det drøftet, om mailen skulle sendes til Folketingets Ombudsmand, der havde bedt om alt materiale om sagen. Mailen blev ikke sendt med.

Ombudsmanden havde inden da kaldt instruksen ulovlig, fordi den var uden undtagelser.

/ritzau/