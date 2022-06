Lyt til artiklen

Det har vakt stor opsigt og forargelse, at en gruppe unge personer valgte at afbryde en liveudsendelse af DR2-programmet 'Debatten' på årets Folkemøde torsdag aften.

Gruppen bag aktionen er Extinsion Rebellions, som kæmper for at forhindre klimaforandringer med forskellige aktioner.

Men med på scenen var også mindst to personer iklædt grønne T-shirts og teksten 'Alternativets Unge'.

Altså to medlemmer af Altarnativets ungdomsorganisation.

Det bekræfter moderpartiet på Twitter i et svar til en rasende DF-formand Morten Messerschmidt:

»Det var nu Extinsion Rebellions – men det er rigtigt, der var to ÅU'ere med på scenen,« lyder det i et svar fra Alternativets officielle Twitter-profil.

Forinden havde Morten Messerschmidt raset på Twitter og til B.T.

»Er det virkelig et af Folketingets partier, hvis ungdomsorganisation netop har afbrudt en demokratisk tv-debat på folkemødet..?« skrev han på det sociale medie, mens han til B.T. siger:

»Det er barnagtigt, men verden går ikke under, og jeg har en storartet aften, for det er ikke hver dag, man kan takke nogle klimaaktivister for at få tidlig fri.«

B.T. har gentagne gange bedt Alternativest leder, Franciska Rosenkilde, om en kommentar til, at to personer fra ungdomspartiet var med til at storme scenen under en direkte, demokratisk debat.

Her lyder det første svar:

»Nej, Alternativet kendte ikke til klimabevægelsens aktion på forhånd.«

»Jeg forstår godt de unges frustration, og klimabevægelsens mål deler vi 100 procent. Vi har brug for at se alvoren i øjnene, for sandheden er jo, at regeringens klimapolitik ikke løser klimakrisen. Når det er sagt, så opfordrer vi i Alternativet selvfølgelig til, at man følger loven og de demokratiske spilleregler.«

Da B.T. igen rykker for et svar på, hvad partiets leder siger til, at to medlemmer af ungdomspartiet var på scenen, lyder det:

»Alternativet består af mange forskellige mennesker, blandt andet rigtig mange klimaaktivister. Det er ikke Alternativet, der har planlagt eller opfordret til aktionen, men vi forstår de unges ønske om klimahandling nu.«

B.T. arbejder for at få yderligere kommentarer fra Alternativets leder.