Enhedslisten er ude af de igangværende forhandlinger om regeringens udspil til en skattereform, der skal lette personskatterne med 6,75 milliarder kroner om året frem mod 2030.

Regeringen har haft alle Folketingets partier til såkaldte sættemøder, hvor partierne ganske kort fremlægger deres tanker om reformen.

Nu melder Enhedslisten sig ud af forhandlingerne som det første parti.

»Vi har sagt til regeringen, at hvis vi skulle være med, skulle balancen være en anden. Så skulle de største skattelettelser ikke gå til dem, der i forvejen har mest, men til helt almindelige lønmodtagere,« siger Enhedslistens frontfigur Pelle Dragsted og tilføjer:

Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

»En lavtlønnet lønmodtager får omkring 150 kroner i skattelettelse om måneden, mens en vellønnet advokat eller konsulent får omkring 1200-1400 kroner om måneden. Vi står i en situation, hvor dem med de lave indkomster er hårdt ramt af inflationen, og så giver man mest til dem, der i forvejen har mere, end de kan bruge. Det kan vi simpelthen ikke se fornuften i.«

Udover at almindelige lønmodtagere ifølge Pelle Dragsted får for lidt ud af skattereformen, er det ifølge Enhedslisten forkert, at der ingen skattelettelser er til folk uden for arbejdsmarkedet.

»Det gælder vores folkepensionister, førtidspensionister, studerende og arbejdsløse. De får lige præcis nul kroner, selvom det er de grupper, der har allermest brug for at få lidt luft i økonomien. Nu svigter man dem igen, og det kan vi ikke leve med i Enhedslisten,« siger Pelle Dragsted.

Men regeringen vil hæve ældrechecken til de fattigste folkepensionister med 4.800 kroner om året. Så der er vel ikke nul kroner til dem, der har mindst?

»Vi synes det er en rigtig god idé at løfte ældrechecken. Man skal bare huske, at det kun er omkring en fjerdedel af folkepensionisterne, der får ældrecheck, og der er mange folkepensionister, der har meget lavere indkomster, end folk der er i arbejde, og de er ikke omfattet af ældrechecken.«

Pelle Dragsted forventer, at skattereformen er forhandlet på plads i løbet af næste uge.

