Det var en fejl, da Helle Thorning-Schmidt forskansede sig i Det Sorte Tårn på Amager efter rød bloks valgsejr i 2011 for at forhandle et regeringsgrundlag på plads med De Radikale og SF.

Det erkender hun selv i et tilbageblik.

»Vi skulle have kommunikeret meget mere med verden omkring os. Man kan ikke håndtere det på en sådan måde her i Danmark,« siger den forhenværende statsminister til Finans.dk

»Der er man nødt til at fortælle, hvad der går godt, og hvad der går skidt. Og jeg skulle have været ude at sige, at det bliver svært det her.«

Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet forlader regeringsforhandlingerne i Landstingssalen på Christiansborg, lørdag den 22. juni 2019. Foto: Philip Davali

Belært af sin forgængers fejltrin har Mette Frederiksen, som i disse timer mødes til nye svære regeringsforhandlinger med De Radikale, SF og Enhedslisten, valgt en mere åben proces.

Hun har henlagt forhandlingerne til Landstingssalen på Christiansborg, hvor hun selv og de øvrige topforhandlere stort set dagligt bliver konfronteret med spørgsmål fra pressen på vej ind til og ud fra forhandlingslokalet.

Mette Frederiksens tilgang har imidlertid ikke sat turbo på forhandlingerne.

I dag forhandler hun på 18. døgn for at få opbakning til en ren S-regering.

Så lang tid tog det at danne regering Statsminister: Lars Løkke Rasmussen (V). Valg: 18. juni 2015. Ny regering: 28. juni 2018 (10 dage)

Statsminister: Helle Thorning-Schmidt (S). Valg: 15. september 2011. Ny regering: 3. oktober (18 dage)

Statsminister: Anders Fogh Rasmussen (V). Valg: 13. november 2007. Ny regering: 23. november (10 dage)

Statsminister: Anders Fogh Rasmussen (V). Valg: 8. februar 2005. Ny regering: 18. februar (10 dage)

Statsminister: Anders Fogh Rasmussen (V). Valg: 20. november 2001. Ny regering: 27. november (7 dage)

Statsminister: Poul Nyrup Rasmussen (S). Valg: 11. marts 1998. Ny regering: 23. marts (12 dage)

Statsminister: Poul Nyrup Rasmussen (S). Valg: 21. september 1994. Ny regering: 27. september (6 dage)

Statsminister: Poul Schlüter (K). Valg: 12. december 1990. Ny regering: 18. december (6 dage)

Statsminister: Poul Schlüter (K). Valg: 10. maj 1988. Ny regering: 3. juni (24 dage)

Statsminister: Poul Schlüter (K). Valg: 8. september 1987. Ny regering: 10. september (2 dage) Kilder: Danmarkshistorien.dk og Altinget.dk

Vi skal helt tilbage til 1988 og Poul Schlüter for at finde en regeringsdannelse, der har taget længere tid. Dengang tog det Schlüter 24 dage at danne sin KVR-regering.

Helle Thorning-Schmidt udtaler sig i interviewet ikke direkte om de igangværende regeringsforhandlinger.

Men for Helle Thorning-Schmidt er det vigtigt at sige, at man kan og skal lære af de fejl, man begår:

»Man laver fejl hver dag. Jeg har da lavet masser af fejl. Det er dem, man lærer af. Jeg har altid sagt, at man er en bedre statsminister den sidste dag på kontoret end den første dag. Ellers er man jo ikke et menneske, der lærer noget som helst,« siger hun til Finans.dk og tilføjer:

»Jeg var også blevet en endnu bedre statsminister, hvis jeg havde haft en anden periode.«

Helle Thorning-Schmidt trådte tilbage som partiformand i 2015 efter at have tabt regeringsmagten til Lars Løkke Rasmussen.

I dag arbejder hun som professionel bestyrelsesmedlem i bl.a. vindmøllegiganten Vestas.