Brede smil, solbriller i panden og glas med lækker hvidvin på bordet.

Det var tydeligvis to meget glade toppolitikere fra hvert deres parti, der Kristi Himmelfartsdag valgte at nyde det gode vejr sammen.

Helt konkret var det Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, og Venstres næstformand, Inger Støjberg, der sluttede helligdagen af på en restaurant.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at Inger og jeg er gode venner,« siger Pernille Vermund, da B.T. fredag ringer hende op.

Her ses Venstres næstformand, Inger Støjberg, og Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, stå og grine sammen ved åbningen af Folketinget i 2019. Til venstre ses den tidligere Venstre-minister Eva Kjer Hansen. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Her ses Venstres næstformand, Inger Støjberg, og Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, stå og grine sammen ved åbningen af Folketinget i 2019. Til venstre ses den tidligere Venstre-minister Eva Kjer Hansen. Foto: Thomas Lekfeldt

Det er dog ikke kun fortovsgæsterne, der sikkert har slået øjnene op, da de så de to kendte politikere sammen med vinglas i hånden.

Pernille Vermund har lagt billede af de to smilende politikere på Facebook med denne tekst:

'Tak for dejlige timer, seje kvinde. Du er et af de kæreste og mest hjertevarme mennesker, jeg kender. Du har min fulde støtte og opbakning,' skriver Pernille Vermund.

Reaktionerne på dette opslag har været markante.

Nye Borgerliges formand Pernille Vermund har god grund til at smile over de mange kommentarer og 'likes' efter seneste opslag på Facebook. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Nye Borgerliges formand Pernille Vermund har god grund til at smile over de mange kommentarer og 'likes' efter seneste opslag på Facebook. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Fredag middag havde hele 13.000 personer 'liket' billedet, og 2.100 har kommenteret opslaget.

Pernille Vermund, er du overrasket over de mange kommentarer til dit Facebook-opslag?

»Ja, det må jeg sige. Det er stukket rimelig af. Jeg må sige, at det er gået hurtigere, end jeg lige havde tænkt,« siger Pernille Vermund.

Et andet spørgsmål hober sig op.

Næstformand Inger Støjberg ved Venstres landsmøde i Herning Kongrescenter, søndag den 17. november 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Næstformand Inger Støjberg ved Venstres landsmøde i Herning Kongrescenter, søndag den 17. november 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Er Inger Støjberg på vej væk fra Venstre og over til Nye Borgerlige?

»Hun er hjertelig velkommen. Men jeg vil gerne slå fast, at jeg ses med Inger privat. Vi deler en lang række politiske synspunkter, så det er nærliggende at tænke, at det kunne være interessant, men nej, det har vi ikke talt om,« svarer Pernille Vermund.

I efteråret vandt Inger Støjberg klart en duel med Ellen Trane Nørby om, hvem der skulle være ny næstformand hos Venstre.

Så lige nu er det altså kun formanden Jakob Ellemann-Jensen, som lige er en tak højere i hierarkiet hos Venstre.

Inger Støjberg blev valgt til ny næstformand ved Venstres extraordinære landsmøde om valg af ny formand og næstformand i Herning Kongrescenter , lørdag 21. september 2019.Ellemann er valgt som ny Venstre-formand, men han mangler endnu at folde sin politiske vision ud. Støjberg bliver næstformand i håbet om at appellere til flere. Det skriver Ritzau, lørdag den 21. september 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Inger Støjberg blev valgt til ny næstformand ved Venstres extraordinære landsmøde om valg af ny formand og næstformand i Herning Kongrescenter , lørdag 21. september 2019.Ellemann er valgt som ny Venstre-formand, men han mangler endnu at folde sin politiske vision ud. Støjberg bliver næstformand i håbet om at appellere til flere. Det skriver Ritzau, lørdag den 21. september 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Pernille Vermund tvivler da også på, at Inger Støjberg vil forlade Venstre.

»Jeg ved, at Inger har været Venstre-kvinde i hele sit liv og er vokset op i en Venstre-familie. Så jeg tvivler på, det kommer til at ske,« siger hun.

Lige nu er der ret kraftig kritik af Inger Støjberg.

En kommission er ved at undersøge omstændighederne bag en ulovlig instruks om at adskille asylpar uden selvstændige vurderinger.

Hvad synes du om Venstres næstformand Inger Støjberg som politiker?

Blandt andet er det foreløbigt kommet frem, at Inger Støjberg som udlændinge- og integrationsminister blev advaret om, at den instruks, der blev givet, var ulovlig.

På søndag er det så Inger Støjberg selv, der skal i vidneskranken for at blive afhørt af kommissionen.

Pernille Vermund efterlyser, at Inger Støjberg får endnu større støtte fra de andre partier, og derfor stiller hun dette spørgsmål:

»Lige nu er hun i massiv modvind blandt kulturradikale, og et eller andet sted tænker jeg dette: Hvor er opbakningen fra de politikere, der indtil nu har høstet godt af, at hun har taget de sværdslag?« spørger Pernille Vermund.

Inger Støjberg selv har ikke svaret på B.T.s opkald.