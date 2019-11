Lars Løkke danner ikke et nyt parti. Det siger han helt klart til en gruppe journalister efter mødet i Tivoli Friheden i Århus, hvor han har snakket med forfatteren til bogen »Befrielsens øjeblik«, Kirsten Jacobsen.

»Jeg forlader ikke politik i denne valgperiode, og jeg forlader ikke Venstre. Nej og nej. Det har aldrig været i mine tanker. Danmark har partier nok,« siger Lars Løkke Rasmussen.

»Det store problem for det borgerlige Danmark er, at der sker en fragmentering af partierne, som minder om det, vi grinede hele vejen til valglokalerne af i firserne - på venstrefløjen. Sip, sap, dup, dap. Jeg kan ikke huske, hvad det hed altsammen. Og det dur jo ikke. Så jeg er ret bekymret over rygterne om, at der kommer flere,« sagde Lars Løkke dagen inden, det blev officielt, at Simon Emil Ammitzbøll har stiftet det nye parti Fremad.

Der er også Klaus Riskær, Stram Kurs og Nye Borgerlige er kommet ind?

»Det er lige slemt, det hele. Og det skaber stor risiko for stemmespild. Så situationen for det borgerlige Danmark er lige så slem, som den, der førte til, at venstrefløjen dannede Enhedslisten. Stemmerne forsvandt i det rene ingenting.«

Du taler stadig om en SV-regering, selv om Jakob Ellemann har taget den ide af bordet?

»Det ville jeg også have sagt. Mette Frederiksen har valgt side. Det er skuffende og forkert. Og hun kommer til at slå sig på det. Jeg er også tilfreds med, hvad Jakob har sagt om klimaet. Det bliver spændende, om Mette Frederiksen også vil lave det med venstrefløjen.«

Er det ikke et problem for den nye Venstre-ledelse, at du siidder lige bagved dem i folketingssalen med den styrke, du nu har?

»Du forsøger at skabe en falsk konflikt, som ikke findes. Hvis jeg var formand for Venstre i dag, ville jeg sige det samme som Jakob. Mette Frederiksen har slået hånden af os.«

Den tidligere statsminister og formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen holder foredrag i Aarhus onsdag den 6. november 2019. Det sker under overskriften 'Befrielsens øjeblik II', som refererer bogen, der udkom under valgkampen og var en overraskelse for de fleste. Heri foreslog han blandt andet en regering med Venstre og Socialdemokratiet.. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Den tidligere statsminister og formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen holder foredrag i Aarhus onsdag den 6. november 2019. Det sker under overskriften 'Befrielsens øjeblik II', som refererer bogen, der udkom under valgkampen og var en overraskelse for de fleste. Heri foreslog han blandt andet en regering med Venstre og Socialdemokratiet.. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen

Fortryder du, at du gav op?

»Nej. Livet er for kort til fortrydelser, og det var den rigtige beslutning. Selvfølgelig var det en ærgerlig exit. Men jeg havde svært ved at se mig selv i front for Venstre ved næste valg, hvis det først kommer om tre et halvt år. I situationen syntes jeg, det var bedst at blive siddende og prøve at få noget til at ske. Og den rigtige til at tage over var Jakob.«

Du skal gå på en tynd line, når du bliver i Folketinget?

»Hvorfor det. Hvis jeg har pondus, er det godt for Venstre.«

Ja, hvis du siger det samme som Venstre?

»Ja, eller hvis Venstre siger det samme som mig.«

Skal du til Venstres landsmøde den 16.-17.?

»Jeg kommer den 16.«

Bliver du modregnet i dit eftervederlag for de penge, du tjener her?

»Jeg bliver modregnet efter reglerne.«

Ikke hvis du kører det ind i dit nye firma?

»Gør jeg da det? Jeg gider ikke besvre spørgsmål om min privatøkonomi.«