Lars Løkkes udmeldinger om at arbejde for SV-regering skaber ærgrelse blandt de øvrige oppositionspartier i blå blok.

Striden i Venstre blev på ingen måde lagt i graven, efter fredagens pressemøde under sommergruppemødet på Kragerup Gods. Kristian Jensen måtte æde sin ord om, at blå blok skal stå sammen og skabe et samlet alternativ til en socialdemokratisk ledet regering.

I stedet fastholdt Lars Løkke Rasmussen, at det parti han er formand for - Venstre - fortsat er åbne overfor en mulig regeringsdannelse med Socialdemokratiet.

Og det vækker ærgrelse hos de partier, Venstre plejer at finde støtte hos.

»De holder døren åben for en SV-regering, og det er et problem, for vi ved ikke, hvor vi har Venstre nu. Vi vil gerne kæmpe sammen, men det er svært at få øje på, at de vil det samme,« siger Rasmus Jarlov fra De Konservative.

Løkke vil 'koordinere de borgerlige partiers arbejde i opppositionen' - Hvad tænker du om det?

»Det samarbejde bliver alvorligt svækket af, at vi ikke ved, hvad Venstre vil. Skal vi samarbejde, skal vi have et fælles mål. Og vores er en borgerlig regering.«

Også i Liberal Alliance er der skuffelse at spore hos formand Alex Vanopslaugh:

»Jeg havde håbet, at Venstre ville tone rent borgerligt og liberalt flag. Jeg kan nu konstatere, at den borgerlig blok ikke har en statsministerkandidat, der vil den blå blok. Jeg vil sige, at jeg er ærgerlig. Så længe Venstre ikke ønsker at tage lederskab for det borgerlige Danmark og forpligte sig til den politik, så har det lange udsigter til at få en borgerlig, liberal politik igennem. Jeg håber, det ændrer sig,« siger han.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, mener, at Venstre stadig har et politisk og ledelsesmæssigt opgør, som han håber bliver afgjort på Venstres Landsmøde i November.

At Venstre tilsyneladende fortsætter med at arbejde mod en SV-regering, betegner han som et 'dramatisk kursskifte'.

»Siden slut-90'erne har Venstre arbejdet for at samle blå blok, og det er det, Lars Løkke gør op med. Så det er et dramatisk strategiskifte. I slutningen af valgkampen virkede det, som om det var Løkkes eget valg at gå den vej. Nu lader det til, at de fortsætter med at gå den vej,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Vil Dansk Folkeparti kunne samarbejde med en eventuel SV-regering?

»Det synes jeg er svært at forestille sig. Det kan være udmærket, så længe det er med Socialdemokratiet, men problemet er, at Løkke også åbner op for at tage De Radikale med, og det er et no go for os, for det er Dansk Folkepartis modpol, især på udlændingeområdet.«

Men vil I kunne indgå i et samarbejde med S?

»Jeg har i tre årtier sagt, at Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er tre partier, der burde kunne samarbejde. Problemet er, at S har afvist et regeringssamarbejde. Venstre har fået smækket en dør i hovedet, og nu vil man forsøge at sparke den dør ind. Så kan man diskutere, om det er klogt. Vi har sagt, at vi er klar til at tage arbejdshandskerne på og skabe et troværdigt borgerligt alternativ til en S-ledet regering. Den handske har Venstre valgt ikke at samle op.«