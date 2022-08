Lyt til artiklen

Langt de fleste partier er begyndt at markere sig med kampagner og reklamer for deres politik forud for det kommende valg.

Et af dem er Liberal Alliance, som har lanceret busreklamer med budskabet om at afskaffe topskatten.

En lille fejl vækker dog opsigt. Men er det nu alligevel en fejl?

»Det er klart med vilje. I Liberal Alliance gør vi ikke noget, som ikke er fuldstændig gennemtænkt og med fuldt overlæg. Vi har en slunken partikasse, så vi prøver at være kreative og nu bliver vi delt i medier og på Twitter,« fortæller kampagnechef Mads Korsholm indledningsvis med et glimt i øjet.

For fejlen på plakaten er en slåfejl i teksten.

'Hårdt arbejde og flid skal alid kunne betale sig,' står der på reklamen og Mads Korsholm kryber til korset og forklarer, at der er tale om en fejl.

»Ej det er desværre en beklagelig fejl, som vores bureau har lavet. Vi er alid er klar på at indrømme en fejl.«

Hvornår, der er valg, vides ikke. Senest har Mette Frederiksen (S) aflivet historierne om et valg inden for den nærmeste fremtid.

På et pressemøde efter Socialdemokratiets sommergruppemøde ville hun ikke gå ind i mulig valgdato, men sagde at det ville komme indenfor et år.